Trylogia Spider-Mana, Kod Da Vinci i inne znikną z Netfliksa

Liczba ponad 40 filmów, z którymi przyjdzie nam się wkrótce pożegnać zawiera naprawdę kilka solidnych tytułów. Wiele z nich warto zobaczyć, jeśli nie mieliście do tej pory okazji, albo powtórzyć, jeśli pierwszy lub kolejne seanse macie za sobą. Trylogia Sama Raimiego nie należy do ulubionych u wielu widzów, ale od samego początku coś mnie w niej urzekło i pomimo wielu niedociągnięć oraz problemów nadal lubię do tych trzech filmów powracać.

Trylogia Hobbita i mnóstwo nowych seriali na HBO w marcu

To także w pierwszym Spider-Manie pojawił się motyw muzyczny Danny’ego Elfmana, który odpowiadał też za świetny soundtrack do „Batmana” z 1989 roku. Kompozytor stworzył, w mojej ocenie, najlepszy motyw muzyczny Człowieka Pająka, jakim dysponujemy, co pokazują najnowsze filmy, które z niego korzystają, a nie pokazały tak naprawdę niczego atrakcyjnego pod tym względem.

Co warto nadrobić na Netflix?

Z innych serii na pewno uwagę zwrócą znikające filmy z przygodami Roberta Langdona, w którego wciela się Tom Hanks w filmach „Kod Da Vinci” czy „Anioły i demony”. Z nimi także przyjdzie nam się pożegnać, podobnie jak z „Baby Driverem”, którego uznaję za perełkę wśród filmów z 2017 roku. Jeśli jeszcze nie zobaczyliście go na dużym ekranie z odpowiednim nagłośnieniem, to zdecydowanie polecam go nadrobić w we właściwych warunkach. Edgar Wright zrobił coś naprawdę oryginalnego, ale pomimo plotek o kontynuacji filmu (miałyby powstać nawet dwie części kręcone jednocześnie), jak na razie ani po nich słychu.

Dzień klęski urodzaju, czyli najważniejsza premiera Disney+ w tym roku

Ponadto, wśród filmów dostępnych do 28 lutego (lub nieco dłużej) warto też zwrócić uwagę na „The Ring – Krąg”, „21”, „Maskę Zorro” czy „Obłędnego rycerza”.

Mortal Kombat – Trailer kinowego rebootu serii już w sieci

Filmy usuwane z Netflix – luty/marzec 2021

People You May Know Osoby, które możesz znać 2016 27 lut 2021 Three Identical Strangers Bliscy nieznajomi 2018 27 lut 2021 The New Adventures of Lucky Luke Nowe przygody Lucky Luke’a 2001 28 lut 2021 Spider-Man 3 Spider-Man 3 2007 28 lut 2021 Wild Things Dzikie żądze 1998 28 lut 2021 A Knight’s Tale Obłędny Rycerz 2001 28 lut 2021 Flowers Flowers 2014 28 lut 2021 Kill Hitler! The Luck of the Devil Zabić Hitlera! Diabelne szczęście zbrodniarza 2015 28 lut 2021 Women at War (1939–1945) Women at War (1939–1945) 2015 28 lut 2021 The Da Vinci Code Kod da Vinci 2006 28 lut 2021 The Other Guys Policja zastępcza 2010 28 lut 2021 LA 92 Los Angeles w ogniu 2017 28 lut 2021 40 days and 40 nights 40 dni i 40 nocy 2002 28 lut 2021 Tammy Tammy 2014 28 lut 2021 The Mask of Zorro Maska Zorro 1998 28 lut 2021 Obsessed Obsesja 2009 28 lut 2021 Hitch Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta 2005 28 lut 2021 Hanni & Nanni 3 Podwójne kłopoty wracają 2013 28 lut 2021 The Untouchables Nietykalni 1987 28 lut 2021 In the Line of Fire Na linii ognia 1993 28 lut 2021 Burnout 2 Norweski speed 2 2016 28 lut 2021 Anaconda Anakonda 1997 28 lut 2021 Saturday Night Fever Gorączka sobotniej nocy 1977 28 lut 2021 Angels & Demons Anioły i Demony 2009 28 lut 2021 21 21 2008 28 lut 2021 Retribution Nieznany 2015 28 lut 2021 Fifty Fifty 2015 28 lut 2021 Cloudy with a Chance of Meatballs Klopsiki i inne zjawiska pogodowe 2009 28 lut 2021 Spider-Man Spider-Man 2002 28 lut 2021 Made of Honor Moja dziewczyna wychodzi za mąż 2008 28 lut 2021 Night Fare Night Fare 2016 28 lut 2021 Norbit Norbit 2007 28 lut 2021 The Uninvited Nieproszeni goście 2009 28 lut 2021 Spider-Man 2 Spider-Man 2 2004 28 lut 2021 The Ring The Ring 2002 28 lut 2021 The Heartbreak Kid Dziewczyna moich koszmarów 2007 28 lut 2021 Baby Driver Baby Driver 2017 28 lut 2021 Bewitched Czarownica 2005 28 lut 2021 Striptease Striptease 1996 28 lut 2021 Dudley Do-Right Dudley Doskonały 1999 28 lut 2021 My Honor Was Loyalty My Honor Was Loyalty 2015 28 lut 2021 The Lego Movie 2: The Second Part LEGO Przygoda 2 2019 02 mar 2021 Oscar’s Oasis Oaza Oscara 2010 14 mar 2021 Deep Undercover Collection Deep Undercover Collection 2017 16 mar 2021

Źródło: Upflix.pl