Trylogia Hobbita i mnóstwo nowych seriali na HBO w marcu

Trylogia Hobbita w marcu na HBO

Nakręcona przez Petera Jacksona trylogia „Władcy pierścieni” okazała się być produkcją, którą nawet te 20 lat od premiery pierwszej części ogląda się z ogromną przyjemnością i przejęciem. Nie da się przeoczyć efektów specjalnych, które przypominają nam możliwości komputerów sprzed dwóch dekad, ale już wtedy było to nie lada osiągnięcie, a widzowie przywykli do takiej reprezentacji Śródziemia na ekranie. Powrót do tego świata dzięki trzem nowym filmom (na podstawie jednej książki, wciąż mnie to szokuje, bo zamiast poprzednich trzech chciałoby się zobaczyć dziewięć, czyli jak najwięcej materiału) to doskonała okazja, dlatego już w marcu będziecie mogli zobaczyć je wszystkie na HBO.

Nowe seriale na HBO – marzec 2021

Dodatkowo w marcu na HBO zadebiutują nowe seriale, w tym kolejny sezon „Cormorana Strike’a – „Zabójcza biel”, czyli kryminału na podstawie książek Roberta Gal… J.K. Rowling, a także 2. sezon „Księgi czarownic”. Mnie najbardziej elektryzuje powrót Tima Rotha w 3. sezonie „Gwiazdy szeryfa”. Zadebiutuje także 3. sezon spin-offa „Wampiry. Dziedzictwo”, a także oryginalny serial HBO Max pt. „Pokolenie” opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu. Dla fanów „Teorii Wielkiego Podrywu” mam dobre wieści, bo na HBO pojawi się 4. sezon „Młodego Sheldona”. Na antenie pojawiać też będą się nowe odcinki już emitowanych seriali, jak „Mr Robot” (4. sezon), „Normalni ludzie” czy „Trzy dni Kondora” (2. sezon).

Nowe filmy na HBO w marcu

HBO pokaże także „Skazani na siebie”, czyli oryginalny film, w którym występują Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor. Dwójka ludzi, którzy właśnie postanowili się rozstać zostaje uziemiona razem w domu z powodu lockdownu – czy to będzie definitywnym końcem ich związku czy szansa na odbudowanie relacji? Wbrew pozorom tego rodzaju film o zamknięciu we własnych czterech ścianach to miły seans, ponieważ pozwala złapać dystans do naszej codzienności, która pod wieloma względami nie tak bardzo różni się od tego, co widzimy na ekranie. Nie brakuje tu oczywiście klisz i innych stereotypowych rozwiązań, ale „Locked down” (bo tak brzmi oryginalny tytuł filmu) wypadł zaskakująco udanie.

Zupełnie z innej beczki, zwróćcie też uwagę na „Batman: Hush”, czyli ekranizację jednej z kultowych opowieści o Mrocznym Rycerzu, któremu przyjdzie zmierzyć się z wyjątkowo trudnym przeciwnikiem. Pod koniec marca natomiast HBO pokaże film „Droga powrotna” z Benem Affleckiem, opowiadający o byłym sportowcu zmagającym się z uzależnieniem od alkoholu, który dostaje drugą szansę na powrót na parkiet, lecz w innej roli.

Nowości w marcu 2021 na HBO

Hobbit: Niezwykła podróż (The Hobbit: An Unexpected Journey) – emisja 14 marca, HBO

Hobbit: Pustkowie Smauga (The Hobbit: The Desolation Of Smaug) – emisja 21 marca, HBO

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (The Hobbit: The Battle Of The Five Armies) – emisja 28 marca, HBO

Tiger, cz. 1 (Tiger Ep. 01) – dwuczęściowy dokument HBO przedstawiający nowe spojrzenie na sukces i upadek oraz wielki powrót na szczyt światowej ikony jaką jest Tiger Woods (premiera pierwszej części 4 marca, drugiej – 11 marca, HBO)

Monica i przyjaciele (Monica And Friends – Bonds) – kino familijne opowiadające o grupie przyjaciół, którzy próbują odnaleźć zaginionego szczeniaka. Adaptacja kultowego brazylijskiego komiksu (premiera 6 marca, HBO)

Gwiazda szeryfa III, odc. 1 (Tin Star III Ep. 01) – trzeci sezon serialu kryminalnego z Timem Rothem w roli policjanta, który musi poradzić sobie ze skomplikowanymi zawodowymi i rodzinnymi sprawami (premiera pierwszego odcinka 12 marca, kolejne w piątki, HBO)

Batman: Hush (Batman: Hush) – nowy złoczyńca znany jako Hush zrobi wszystko, aby dopaść Batmana. Adaptacja przełomowej klasycznej opowieści DC (premiera 19 marca, HBO)

(Young Sheldon IV Ep. 01) – czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu (premiera pierwszego odcinka 20 marca, kolejne w soboty, HBO3)

Margaret Atwood. Słowo to siła (Margaret Atwood: A Word After A Word After A Word Is Power) – dokument przedstawiający portret Margaret Atwood, niezwykłej kobiety i pisarki, autorki powieści Opowieść podręcznej (premiera 25 marca, HBO)