Mortal Kombat – Trailer kinowego rebootu serii już w sieci

Motral Kombat, jedna z najsławniejszych, jeżeli nie najsławniejsza seria bijatyk w historii gier komputerowych, przechodziła wiele zmian. Seria zaliczała dużo dobrych momentów, szczególnie jeżeli mówimy o próbach jej adaptacji poza światem interaktywnej rozrywki. Mam tu przede wszystkim na myśli adaptację z 1995 roku, która była zrobiona w klasycznym dla tej epoki estetyce, nieco przywodzącej na myśl filmy z serii Hellraiser, oraz z wykorzystaniem efektów CGI, które (niestety) nie zestarzały się zbyt dobrze. Po 25 latach autor praw do serii zachęcony zapewne dobrym odbiorem gier Mortal Kombat X i Mortal Kombat 11, postanowił raz jeszcze spróbować pokazać bohaterów gry na dużym ekranie.

Mortal Kombat 2021 – w sieci pojawił się trailer filmu

Zaprezentowany trailer pokazuje zarys fabularny historii. Ta dzieje się we współczesności, zapewne jeszcze przed pojawieniem się Shang Tsunga. Stąd możemy wnioskować, że jest to reeboot historii i pierwsze spotkanie z bohaterami. W trailerze nie padają pseudonimy, natomiast widać, że w filmie pojawi się Sub Zero i Scorpion, a także prawdopodobnie Sonya, Jax, Coly Young (debiut, nie występował w grach), Liu Kang, Kano, Kitana i Raiden. Film bardziej niż na CGI stara się polegać na charakteryzacji bohaterów, więc żeby to zachować możemy nie uświadczyć chociażby Goro czy Kintaro. Sądząc po ocenach, trailer spodobał się fanom serii.

Premiera filmu ma odbyć się 16 kwietnia w Stanach Zjednoczonych.