Netflix uczy, że wygląda to nie wszystko. Ekranizuje utopijną powieść

W czas nieustannego dążenia do perfekcyjnego wyglądu, podsycanego sztucznymi kanonami piękna w social mediach, filmy takie jak Uglies są potrzebne. To dając do myślenia opowieść o świecie ludzi idealnych, która już niebawem trafi do biblioteki Netfliksa.

Życie w świecie idealnych ciał nie jest wcale takie piękne

W 2005 roku Scott Westerfeld wydał powieść dla młodzieży o tytule Uglies, osadzoną w futurystycznym świecie, pełnym pięknych twarzy i nieskazitelnych sylwetek. Jego mieszkańcy w dniu 16 urodzin otrzymują możliwość przeprowadzenia operacji plastycznej, która ma uczynić z nich chodzące ideały – bo przecież do tego wszyscy dążmy, prawda? No nie do końca, bo w utopijnym mieście istnieje jednak grupa buntowników, która chce udowodnić, że piękno leży w oku obserwatora i jest czymś więcej, niż tylko zewnętrzną powłoką. To na nich trafia nastoletnia Tally – dziewczyna będzie musiała skonfrontować marzenia z nowymi wartościami.

Grupa przyjaciół zostanie zmuszona do walki z organizacją zwaną Smoke, która indoktrynuje mieszkańców fikcyjnego świata i wpaja im konieczność przeprowadzania upiększających operacji plastycznych. Będzie więc nie tylko pouczająco i poruszająco, ale też emocjonująco, bo nie zabraknie dynamicznych scen akcji.

Źródło: Depositphotos

To właśnie tę historię zekranizował Netflix, umieszczając w obsadzie takich aktorów jak Joey King, Chase Stokes, Laverne Cox czy Jillian Murray. Ugiles to sci-fi dedykowane starszym nastolatkom – czyli coś na zasadzie Igrzysk Śmierci. Za reżyserię odpowiedzialny jest McG, który w swoim dorobku zawodowym ma takie tytuły jak Aniołki Charliego, Opiekunka: Demoniczna królowa, czyli Terminator: Ocalenie.

Premiera filmu Uglies została zaplanowana na 13 września bieżącego roku.

Źródło obrazka wyróżniającego: Netflix