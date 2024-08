Disney Plus zaczął zarabiać. Teraz pora docisnąć użytkowników

Disney opublikował dzisiaj swoje wyniki finansowe, które okazały się całkiem niezłe. Co więcej, po raz pierwszy gigant nie zanotował straty w segmencie streamingu, w którym oferuje takie usługi jak Disney Plus, Hulu czy ESPN. I będzie zarabiał jeszcze więcej, bo chce skończyć z dzieleniem haseł do swoich usług.