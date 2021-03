Anime zaciekawiło mnie bardziej niż gra. Recenzja DOTA: Dragon’s Blood na Netflix

O popularności serii DOTA nie ma co dyskutować. Gra pojawiła się na rynku w lipcu 2013 roku, jest cały czas rozwijana, a Steam Charts pokazuje, że w ostatnich 30 dniach średnia graczy wyniosła 394 tysiące, przy peaku na poziomie prawie 649 tysięcy. Jednocześnie to tytuł, który trzyma przy ekranie nie przez kilkadziesiąt, kilkaset, ale kilka tysięcy godzin – można więc śmiało powiedzieć, że jeśli ktoś jest fanem DOTA 2, to na całego. Nie jestem więc zdziwiony, że postanowiono wreszcie spróbować przenieść zainteresowanie graczy na serial, w tym wypadku anime, które trafiło do serwisu Netflix.

Skonfliktowany, ale mężny Smoczy Rycerz musi użyć mocy smoka, aby powstrzymać groźnego demona w epickim fantasy na podstawie internetowej gry.

Opis serialu na Netflix jest dość ogólny, ale dobrze oddaje to, co zobaczymy na przestrzeni 8 trwających około 25 minut odcinków animacji. Podejrzewam, że wybranie jedynie kilku spośród 120 postaci obecnych w DOTA 2 nie było łatwe, ale spotkałem się z opiniami, że opowieść o Smoczym Rycerzu Davionie i księżniczce Miranie to strzał w dziesiątkę. Zabijający zionące ogniem potwory bohater w dość niefortunny sposób wchodzi w posiadanie ogromnej mocy, ujeżdżająca wielkiego kota kobieta natomiast poszukuje skradzionych kwiatów lotosu. Są one o tyle ważne, że za ich pomocą można przywołać boginię. Losy tej dwójki krzyżują się w dość niecodziennych okolicznościach i na dobrą sprawę z całego anime zapamiętacie przede wszystkim tę dwójkę. Mam wrażenie, że twórcom nie udało się odpowiednio dobrze przedstawić pozostałych postaci, które pojawiają się na ekranie. Ale jednocześnie Davion od razu budzi sympatię, łatwo go poznać, jeszcze łatwiej się z nim identyfikować, postać została ciekawie napisana.