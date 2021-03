Kina wracają do formy? Wystarczył „Godzilla vs. Kong”, by pobić rekord!

Godzilla vs. Kong radzi sobie lepiej, niż Godzilla: Król potworów przed pandemią

Co ciekawe, jest to wynik lepszy, niż ten, który udało się osiągnąć „Godzilla: Król potworów” w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią. Wtedy w pierwszy weekend film zarobił około 66 mln dolarów. Wygląda więc na to, że połączenie doskonale znanej azjatyckiej widowni marki oraz głód nowych produkcji na dużym ekranie działa na korzyść nowego filmu.

Poza tym, chińska widownia doceniła nową produkcję i średnia ocen wynosi tam około 9/10. Serwis Deadline zaznacza też, że w przypadku debiutu w normalnych warunkach można by liczyć na otwarcie na poziomie 200 mln dolarów, ale biorąc pod uwagę aktualne okoliczności i tak mówimy o sukcesie.

Netflix podbija Polskę! Zapowiedziano 5 nowych filmów i 4 nowe seriale

Nie wiadomo jednak, czy sytuacja filmu znacząco się poprawi w najbliższych tygodniach, ponieważ „Godzilla vs. Kong” nie wejdzie do kin w większości europejskich krajów, natomiast w USA widzowie będą mogli obejrzeć go online w ramach subskrypcji HBO Max. Czy i jak wpłynie to na zarobek kosztującego 200 mln filmu?

Rynek japoński zaliczył rekord w trakcie pandemii

Są jednak miejsca na świecie, gdzie filmy świetnie radzą sobie w kinach bez względu na panujące na świecie okoliczności. Gdy spojrzymy na dość hermetyczny rynek japoński, to okaże się, że debiutujący w październiku 2020 roku film „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train” zarobił w kinach po przeliczeniu prawie 347 mln dolarów, co umieściło go na pierwszym miejscu w rankingu japońskiego box office, gdzie na drugim miejscu znajduje się „Spirited Away” z 2001 roku, a na trzecim „Titanic” z 1997 roku.

Najbardziej dochodowy film wszech czasów – Avatar wraca na tron