Niektórzy na pewno zastanawiają się, co będą oglądać w Święta, a Disney+ już zapowiedziało nowości na styczeń 2023 roku. Jakie nowe filmy i seriale zobaczymy na platformie? Oto one.

Disney+ w pierwszej kolejności skupiło się na nowościach-kontynuacjach, czyli kolejnych odcinkach już emitowanych (jeśli można użyć takiego sformułowania w przypadku VOD) serialach. Będą to m. in. 32. sezon serialu "Simpsonowie" oraz 21. sezon "Family Guy", czyli klasyki stacji FOX, które emitowane są od wielu, wielu lat. Dodatkowo od National Geographic pojawią się nowe produkcje dokumentalne: "Odwrót", "Terytorium", "Gwieździsty sztandar" - wszystkie trzy trafią do oferty dokładnie 13 stycznia. "Goniąc fale" to natomiast serial dokumentalny o surferach w Japonii, gdzie rozwija się kultura surferska po debiucie tej dyscypliny na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Nowe seriale na Disney+ w styczniu 2023

Nieco wcześniej, bo 11 stycznia dodany zostanie serial "Witamy w Chippendales", ale jeśli ktoś spodziewał się produkcji związane z braćmi Chip i Dale, to oczywiście nie ma on z nimi nic wspólnego. To historia największego na świecie imperium męskiego striptizu i jego założyciela Somena „Steve'a” Banerjee. Pod koniec stycznia dodany zostanie inny nowy serial pt. "Nadzwyczajna". To nieco odwrócona rzeczywistość, w której każdy pełnoletni dysponuje supermocą poza główną bohaterką serialu. Jen może jednak polegać na wsparcie przyjaciół, ale czy wystarczy jej siły i determinacji, żeby odnaleźć własną supermoc? Z kolei na otwarcie stycznia dostaniemy "Gdyby ściany mogły śpiewać", czyli szansę poznania osobistych wspomnień i historii Mary McCartney związanych z Abbey Road Studios.

Nowe animacje na Disney+: Koala Man i Mały demon

Będą też dwie nowe animacje: "Koala Man" oraz "Mały demon". Pierwsza z nich skupia się na ojcu w średnim wieku z supermocą przejawiającą się jako... pasja do przestrzegania zasad i zwalczania drobnych przestępstw w miasteczku Dapto. Czy Koala Man zaprowadzi porządek w niewielkim mieście w Australii? A może przekona Was opowieść o córce Szatana, która poznaje prawdę dopiero mając trzynaście lat? "Mały Demon" to serial, przy którym pracowali twórcy "Ricka i Morty'ego", co chyba zauważycie od razu.

https://www.youtube.com/watch?v=Mcficdf35cc&t=44s

Pełna lista nowości w styczniu 2023 na Disney+ - opisy tytułów

WITAMY W CHIPPENDALES - WELCOME TO CHIPPENDALES

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+ - 11 stycznia (wszystkie odcinki)

Rozbudowana, oparta na prawdziwych wydarzeniach saga „Witamy w Chippendales” opowiada skandaliczną historię Somena „Steve'a” Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.

NADZWYCZAJNA - EXTRAORDINARY] SERIAL ORYGINALNY DISNEY+ - 25 stycznia (wszystkie odcinki)

Witajcie w świecie, w którym każda pełnoletnia osoba posiada supermoc. Wszyscy poza 25-letnią Jen, która czuje się odosobniona. Na szczęście współlokatorzy Jen – Carrie, Kash i tajemniczy kot dachowiec – nie pozwalają jej użalać się nad sobą. Jen błądzi po wielkim, zagmatwanym świecie, uzbrojona jedynie w odrobinę nadziei i dużą dozę desperacji, by odnaleźć swoją moc. W trakcie swojej przygody może odkryć, że życie bez mocy też jest w porządku.

GDYBY ŚCIANY MOGŁY ŚPIEWAĆ - IF THESE WALLS COULD SING

ORYGINALNY FILM DOKUMENTALNY DISNEY+ - 6 stycznia

Od ponad 90 lat, Abbey Road Studios jest sercem branży muzycznej. W tym pełnym osobistych wspomnień i refleksji filmie, Mary McCartney przybliża nam tych dziewięć dekad. Dekad kreatywności i magii, które są fundamentem tego najsłynniejszego i najdłużej funkcjonującego studia nagraniowego na świecie. Film pokazuje jak wszechstronną instytucją jest Abbey Road Studios, dom muzyki klasycznej, filmowej, popu, a nawet hip-hopu. Artyści, producenci, kompozytorzy, realizatorzy dźwięku i obsługa studia opowiadają o tym, jak odnaleźli swój muzyczny język i stworzyli społeczność. Nagrania archiwalne i taśmy z sesji zdradzają część tajemnic tego słynnego miejsca.

KOALA MAN

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+ - 9 stycznia

Serial „Koala Man” śledzi losy ojca w średnim wieku Kevina i jego tytułowej – nie aż tak sekretnej – tożsamości. Jego jedyną supermocą jest gorąca pasja do przestrzegania zasad i zwalczania drobnych przestępstw w miasteczku Dapto. Choć może się wydawać, że są to zwykłe australijskie przedmieścia, – siły zła, zarówno te o wymiarze kosmicznym, jak i te stworzone przez człowieka – czyhają, by zaatakować niczego niespodziewających się mieszkańców Dapto. Koala Man, który dąży do zaprowadzenia porządku w swoim rodzinnym miasteczku i często wciąga w swoje przygody sfrustrowaną rodzinę, jest gotowy do działania. Zrobi wszystko, by pokonać złoczyńców, nadprzyrodzone okropieństwa lub, co gorsza, palantów, którzy nie wystawiają koszy na śmieci w wyznaczone dni.

MAŁY DEMON - LITTLE DEMON

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+ - 18 stycznia (wszystkie odcinki)

Po trzynastu latach od zapłodnienia przez Szatana, krnąbrna matka i jej córka antychryst próbują wieść zwyczajne życie w Delaware. Obu bohaterkom nieustannie na drodze stają potworne siły, na czele z Szatanem, który domaga się opieki nad duszą swojej córki.

GONIĄC FALE - CHASING WAVES

SERIAL ORYGINALNY DISNEY+ - 11 stycznia (wszystkie odcinki)

Po debiucie surfingu na igrzyskach olimpijskich w Tokio "Goniąc fale" przybliża ludzi i miejsca ważne dla wzmacniania pozycji Japonii w światowej kulturze surferskiej. Serial dokumentalny śledzi losy wielokulturowych sportowców i ich pościg za marzeniami. Przedstawia też urzekający obraz życia w Japonii i pokazuje, co jest potrzebne, by odnieść sukces w międzynarodowym surfingu. (Materiały zawierają nagrania z trzęsienia ziemi i uderzenia fali tsunami we wschodniej Japonii z 2011 roku. Mogą okazać się nieodpowiednie dla niektórych widzów.)