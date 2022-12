Ofensywna Netfliksa w Polsce trwa. Za nami premiery takich seriali jak "Brokat" i "Pewnego razu na krajowej jedynce", a wcześniej debiutował m. in. "Broad Peak". W produkcji jest całe mnóstwo projektów, które ujrzą światło dzienne na przestrzeni następnych kilku i kilkunastu miesięcy, ale na następną premierę nie będziemy musieli długo czekać. Już pod koniec grudnia zobaczymy "Noc w przedszkolu", czyli czarną komedię w reżyserii Rafała Skalskiego, a za scenariusz odpowiedzialny jest Marek Baranowski. Ten pierwszy nakręcił wcześniej "W rytmie wolności" i "Marzyciela z Zorzor", a wczoraj na Netfliksie pojawił się wspominany "Brokat" przy którym także pracował. Baranowski również przygotowywał serial Netfliksa i napisał do niego fabułę, natomiast wcześniej opracował scenariusze do "Pięknych i bezrobotnych" oraz "Krótkiego dystansu".

Noc w przedszkolu - obsada i twórcy czarnej komedii Netfliksa

Netflix po raz kolejny daje więc szansę mniej znanym twórcom, ale na ekranie zobaczymy wiele znajomych twarzy, ponieważ w obsadzie znaleźli się Zbigniew Zamachowski, Aleksandra Domańska, Dobromir Dymecki, Matylda Damięcka, Piotr Borowski, Sylwia Boroń, Lena Góra, Piotr Witkowski i Maciej Nawrocki. Za produkcję odpowiada Telemark studio. Film skupi się na grupie rodziców, którzy zostają na noc w przedszkolu z powodu jasełek. Jeden z nich, gdy dowiaduje się, że kadra i pozostali opiekunowie będą starali się wdrożyć w życie plan wyrzucenia jego dziecka z przedszkola, rozpocznie działania sabotujące jasełka. Zwiastun pokazuje, do czego może doprowadzić taka wyjątkowa sytuacja.

"Noc w przedszkolu" nie będzie stronić od wulgarnego języka i mocniejszych scen, a całość nie wydaje się do końca tak przewidywalna jak można by sądzić. Nie jest to też produkcja, której w ogóle byśmy się spodziewali, ponieważ twórcy zazwyczaj starają się nie ruszać świętości w polskich projektach, ale coraz częściej jesteśmy świadkami braku tematów tabu. Dzięki temu przed twórcami i widzami otwierają się nowe możliwości. Doprowadza to do sytuacji, w których okazuje się, że nie tyle nie mamy się czego wstydzić, co wręcz naprawdę miewamy świetne pomysły na fabułę i przeniesienie jej na ekran. Najlepszy przykładem będzie niedawno debiutujący serial "Pewnego razu na krajowej jedynce", który czerpał garściami od najlepszych, ale jednocześnie posiadał własną tożsamość. To jeden z tych tytułów, które warto obejrzeć ponownie - oprawa wizualna oraz poziom zaangażowania obsady sprawia, że te same sceny potrafią wielokrotnie rozbawić. Czy podobną ścieżką podąży "Noc w przedszkolu"?

Noc w przedszkolu - zwiastun i data premiery polskiego filmu Netfliksa

"Brokat", czyli serial tego samego duetu reżysera i scenarzysty, pokazał że panowie są w stanie atrakcyjnie pokazać historię na ekranie, ale brakowało w nim treści i czegoś, co mogłoby naprawdę zaangażować widza. Zwiastun "Nocy w przedszkolu" zdaje się odpowiadać na te obawy, więc możemy tylko odliczać do 28 grudnia, by przekonać się, czy nowy polski film Netfliksa będzie strzałem w dziesiątkę.