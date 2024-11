Z tego powodu, coraz częściej słyszę pytania, gdzie zacząć? Squid Game dostarczyło w naszym kraju coś więcej niż tylko rozrywkę, otworzyło oczy wielu osobom na istnienie całkowicie przez nich niezbadanej kultury. Na tyle odmiennej, że nawet seriale o oklepanej tematyce jak szpital czy zombie, stają się o wiele atrakcyjniejsze przez do tej pory niespotykane niuanse. Jest dobra wiadomość dla ciekawskich, wiele z nich ma już nie tylko polskie napisy, ale i lektora.

Gdzie zacząć? Od czego?

Takie pytania mogą przytłoczyć w każdej materii, nawet tak pozornie błahej jak spędzenie czasu przed telewizorem z serialem, w końcu chodzi o to, aby przynajmnie odpocząć. Dlatego postaram się, zaproponować coś z kilku luźnych kategorii, co może przykuć uwagę. Lista będzie przede wszystkim skupiona na pozycjach dostępnych z lektorem, żeby jak najwięcej osób mogło znaleźć coś dla siebie. Zaskakująco, chociaż nie każdy z seriali dostępnych na Netflixie da się usłyszeć z lektorem to każdy film i seria, które sprawdziłem, miały polskie napisy.

Wydawać by się mogło, że to nie jest nic specjalnego, lecz nie jest to regułą dla pozostałych z większych platform jak Prime Video czy Disney Plus. Z tego powodu lista skupia się przede wszystkim na produkcjach właśnie netflixowej stajni. W pierwszej części polecamy serie, z którymi trudno będzie usiedzieć w jednym miejscu, zaś żeby trochę po nich odetchnąć, przyjdzie pora na programy rozrywkowe.

Trzymające w napięciu

Chwała — lektor i napisy po polsku

Netflix

Wbrew podniosłemu tytułowi, w tej produkcji nie ma wiele miejsca na chwałę. Główna bohaterka, Moon Dong Eun zostaje nową nauczycielką w szkole i nie ma w tym niczego dziwnego, w końcu jest wykwalifikowanym pedagogiem. Jednak diabeł tkwi w szczegółach, to jest szkoła, do której i ona uczęszczała, a w której doznała niewyobrażalnego cierpienia ze strony znęcających się nad nią rówieśników. Przyszła pora na zemstę i zupełnie przypadkiem, w jednej z klas jest córeczka jej dawnej oprawczyni. Serial trzyma bez przerwy w napięciu, angażując widza od pierwszych chwil, gdy widzi, przez co musiała przechodzić główna bohaterka. Pojawia się jednak nuta niepewności czy jej metody są na pewno słuszne? Czy nie ma miejsca na wybaczenie? Serial jest od deski wybitnie poprowadzony, zaś aktorzy dają z siebie wszystko, wpływając mocno na nasz odbiór całej sytuacji.

Juvenile Justice — lektor i napisy po polsku

Netflix

Sędzina, która jest znana ze swojego braku sympatii dla młodych recydywistów... Zostaje powołana jako główna sędzina sądu dla młodocianych. Serial jest z gatunku tych skaczących od rozprawy do rozprawy, więc w każdym z odcinków czeka coś nowego i jest to prawdopodobnie jedna z serii najbardziej w stylu nam znanych, zachodnich. To dlatego, że przytoczone sprawy są po prostu uniwersalne. Dają wgląd w rzeczywistość młodych osób, o której decydują dorośli, czy tego chcą, czy nie, nawet jeżeli stanęli tutaj z ich winy.

Programy rozrywkowe

Kulinarna walka klas — lektor i napisy po polsku

Netflix

Program, po którym już żadne kulinarne show nie będzie takie samo jak przed nim. Wydawałoby się, że ten rodzaj telewizyjnego programu nie może już się w żaden sposób zmienić i na zawsze pozostanie w stagnacji oklepanej formuły. A jednak! Koreańczycy dokonali rzeczy wielkiej i odważnej. W szranki stanęło bowiem 100 kucharzy, z czego 20 to utytułowane postacie na całym świecie, które mają nawet za pasem gwiazdki Michelin. Negocjacje producentów z topowymi kucharzami, aby porzucili swoje restauracje na rzecz planu zdjęciowego, zasługują pewnie na własny serial. Tymczasem widzom pozostaje się cieszyć wyjątkowym programem, w którym prym wiedzie kunszt kucharski, zamiast melodramatycznych historii, które rządzą innymi show.

Koreańczycy już mają doświadczenie w show tej skali. Netflix już ma za karkiem dwa sezony intrygującego programu o sportowcach. Silni i sprawni: starcie stu, w których uczestniczy konkurują o miano "mistrza spośród mistrzów".

Love like a K-Drama - lektor i napisy po polsku

Netflix

Okej, nie jest to najwybitniejszy program i jego tempo również nie jest za wysokie, ale ma w sobie coś, czego nie znajdziemy nigdzie indziej. Tutaj producenci próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wiarygodne są sceny znane z romantycznych seriali. Cztery aktorki przybywają z Japonii, aby pod jednym dachem dołączyć do grupy czterech koreańskich aktorów. Ich zadaniem będzie stworzyć pary aktorskie, które będą później odgrywać sceny typowe dla romantycznych serii. Czy w trakcie tych misji, jest możliwe, że fikcyjne uczucie przerodzi się w prawdziwe? W dodatku każdy też chce wygrać program i swoją szansę na udział w prawdziwej produkcji. Na to wszystko dochodzi jeszcze bariera językowa, którą miłość musi przezwyciężyć. Fani Terrace House lub ostatniego japońskiego hitu The Booyfriend, poczują się tutaj jak w domu.

Jest też dostępna bardziej "tradycyjna" wersja show o tworzeniu par, marki znanej na całym świecie, Piekło Singli oczekuje już swojego czwartego sezonu, który się pojawi w 2025 roku na Netflixie.

Fantastyczne we współczesnym świecie

Duża ilość serii netflixowych, inspiruje się istniejącymi i popularnymi w Korei internetowymi komiksami. Chociaż w naszej części świata przynosi to różne efekty, te serie zaskakująco dobrze sprawdzają się w formie serialu. Dając ten rodzaj abstrakcji, który nie zaskoczy zaprawionego fana komiksów, lecz widzom platform VOD dostarcza nowych, szalonych wizji.

Hellbound — lektor i napisy po polsku

Netflix

Gdy rozejdzie się tajemniczy dźwięk, z powietrza się materializują trzy potwory, które szarżują w stronę nieszczęśnika, którego sobie upatrzyły. Brutalnie go pobiją, nie bacząc na świadków dookoła, ani na to czy ofiara jest w wodzie, powietrzu czy na lądzie. Nim jednak odejdą, to spalą ciało do kości przy pomocy dziwnego światła. To jest świat serialu Hellbound, w którym te stwory atakują grzeszników. Tylko... Kto decyduje o tym, że kara jest słuszna? Ciekawy obraz świata spowitego w chaosie i strachu, które narzucają pewien porządek. Wszystko pod płaszczykiem lepszego społeczeństwa, w którym nie ma grzeszników. Jednak jak to bywa z ludźmi, władza ma swoją cenę i zamazuje przejrzystość słuszności czynów. Ciekawa, przerażająca i wciągająca wizja. Obecnie są dostępne dwa sezony tego tytułu, z czego drugi wyszedł zaledwie tej jesieni.

Sweet Home — lektor i napisy po polsku

Netflix

Z tym serialem mam mieszane uczucia i to, co chciałbym, w szczególności polecić to jego pierwszy sezon z trzech dostępnych. Nie chodzi o to, że kolejne są złe, lecz to ten pierwszy jest wyjątkowy. Ludzie nagle zaczynają się zmieniać w demony, potwory, a tak właściwie to nie wiadomo co, ani tym bardziej dlaczego. Nieszczęśliwi są ci, którzy ulegli przemianie, lecz w ten sposób każdy, kto pozostał sobą, jest w niebezpieczeństwie. Pierwszy sezon przedstawia przerażającą wizję wieżowca, który odizolował się od zewnętrznych niebezpieczeństw, ale... Wewnątrz zamknął tych, którzy przestali być ludźmi i pragną nieszczęścia innych. Tematyka nie jest wybitnie nowa, a już na pewno bardzo inspirowana komiksami i grami, niemniej aktorzy grają tak dobrze, a wszystkie składniki mieszają się tak zadowalająco, że trudno jest się nie wciągnąć.

Netflix rozpieszcza fanów tego typu serii, dając wielu zarówno lektora jak i napisy. Mogą jeszcze zainteresować: All of us are dead, Potwór z Gyeongseongu czy Parasyte The Grey.