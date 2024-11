A gdyby... ? To wciągająca seria odcinków bawiących się kanonem historii przedstawionych w uniwersum marvelowskich historii. Jest to prawdziwa gratka dla każdego, komu kiedykolwiek przeszło przez myśl, co by było gdyby Bruce Banner nie zmienił się w Hulka albo gdyby Avengersi powstali w XVII wieku.

Marvel pokazało ostatni sezon, jest na co czekać!

Właśnie miał premierę zwiastun najświeższego i niestety ostatniego sezonu A gdyby... ? Osiem odcinków pozwoli w wyjątkowy sposób dotrzeć do ostatnich dni 2024 roku. To wszystko dlatego, że pierwszy z nich pojawi się już za trochę ponad miesiąc, bo 22. grudnia. Przez całych osiem dni, na platformie Disney Plus będzie każdego dnia pojawiał się nowy odcinek, kończąc historię serii dokładnie 29. grudnia. Co ciekawe, jako że od wprowadzenia multiwersum w świecie kinowych adaptacji marvelowskich komiksów, wszystko jest możliwe. Tak i te, nawet najbardziej szalone historie, chociaż odpowiadają na pytania wbrew kanonowi to i tak są częścią Filmowego Uniwersum Marvela.

Wzorem poprzednich dwóch sezonów, tak i tym razem wracają znani fanom bohaterowie, lecz w nowej odsłonie. Ujrzymy na pewno odcinki stworzone wokół: Red Guardiana (który już niebawem będzie jednym z głównych bohaterów nadchodzącego przeboju Thunderbolts*), w którym zobaczymy Bucky'ego Barnesa (Zimowy Żołnierz) i śledzących ich Rangera Moralesa i Billa Fostera. Będzie też szalona gratka dla fanów i osób, którzy ciepło wspominają Power Rangersów. Gdy w wyjątkowym odcinku, Avengersi przystąpią do walki przeciwko potworom o sile Hulka w najprawdziwszych mechach, aby w kulminacyjnym momencie stworzyć Megazorda. A gdyby... Tak Shang-Chi był na pokazany w konwencji Dzikiego Zachodu?

Wszystko to i wiele innych niespodziewanych zwrotów akcji już 22. grudnia na platformie VOD Disney Plus, w ostatnim sezonie nie zabraknie także Jeffrey'a Wrighta, który jako Uatu prowadził narrację każdego sezonu.