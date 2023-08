Kultowe seriale HBO trafią na… Netflix. Musicie sprawdzić te produkcje!

Seriale HBO na Netflix — o co chodzi?

Jak w lipcu tłumaczył Konrad Kozłowski, szefostwo Warner Bros. Discovery jest gotowe na dzielenie się swoimi treściami z największymi rywalami w przestrzeni streamingowej, a dowodem na to było to, że do oferty Netfliksa trafiało mnóstwo klasyków od HBO. Z tego powodu decyzja o podzieleniu się nimi z Netfliksem może wyglądać na szaloną, ale z perspektywy biznesowej jest to bardzo dobra informacja dla firmy Zaslava. Taki kontrakt oznacza konkretne i zapewne niemałe, a co najważniejsze gwarantowane pieniądze dla WBD, podczas gdy obecność tych produkcji w ofercie (HBO) Max wcale nie musi przekładać się na pewne wpływy. Pomimo sprzeciwu pracowników HBO, do którego miało dojść wewnątrz firmy, zarząd podjął decyzję o umowie z Netfliksem.

Do Netfliksa trafiają kolejne hity HBO

Na Netfliksie wkrótce, bo dokładnie 15 września, pojawią się jeszcze dwa hitowe seriale z HBO — mowa o „Pacyfiku” i „Kompanii braci”. „Pacyfik” to miniserial, który przenosi widzów w czasie II wojny światowej, skupiając się na losach marines walczących na frontach Pacyfiku. Serial realistycznie ukazuje brutalności i trudów wojny oraz życia żołnierzy na obszarze Oceanu Spokojnego. Zestawiając heroizm i ludzkie emocje, „Pacyfik” przedstawia autentyczne wydarzenia i postaci, koncentrując się na aspektach psychologicznych oraz etycznych dylematach, jakie towarzyszą wojennym działaniom. To poruszający i wstrząsający obraz wojennego frontu, który oddaje trudną rzeczywistość konfliktu i jego wpływ na ludzi zaangażowanych w walkę. Producentami tej perełki są Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Goetzman.

„Kompania braci” opowiada za to prawdziwą historię Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej i 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA. Serial śledzi losy żołnierzy od momentu ich szkolenia spadochronowego aż po udział w niektórych najważniejszych bitwach Europy podczas II wojny światowej, takich jak D-Day czy Bitwa o Bastogne. „Kompania braci” w wierny sposób ukazuje codzienne życie, przyjaźnie i wyzwania, z jakimi musieli się zmierzyć żołnierze, jednocześnie oddając hołd ich poświęceniu oraz pokazując ludzkie aspekty wojennego konfliktu. Serial zdobył uznanie za swoją autentyczność, emocjonalną głębię i wierność historycznym wydarzeniom.

