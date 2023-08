Takiego serialu Apple jeszcze nie miało. Zapowiada serial w uniwersum Godzilli

Monarch: Legacy of Monsters - serial od Apple TV+ osadzony w uniwersum z Godzillą i Kongiem

MonsterVerse to stosunkowo młode uniwersum, w skład którego wchodzi cały zestaw kultowych postaci jak Godzilla, Rodan, Mothra czy Król Ghidora. Do zestawu wypuszczonych już filmów, niebawem dołączy do nich także świeży serial, którego historia osadzona będzie tuż po bitwie która odbyła się między Godzillą, a Tytanami.

Monarch: Legacy of Monsters

Na tę chwilę nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów związanych z produkcją. Wiemy jednak, że pierwszy sezon zaoferuje 10 odcinków i opowie historię rodzeństwa szukających powiązań z organizacją Monarch.

Po wielkiej bitwie między Godzillą a Tytanami, która zrównała z ziemią San Francisco i szokującym odkryciu, że potwory są prawdziwe, "Monarch: Legacy of Monsters" opowiada o dwójce rodzeństwa, które podąża śladami ojca, aby odkryć powiązania swojej rodziny z tajną organizacją znaną jako Monarch. Wskazówki prowadzą ich do świata potworów i ostatecznie po nitce docierają do oficera armii Lee Shawa (granego przez Kurta Russella i Wyatta Russella), rozgrywającej się w latach 50. i pół wieku później, gdzie Monarch jest zagrożony przez to, co wie Shaw. Dramatyczna opowieść - obejmująca trzy pokolenia - ujawnia pogrzebane tajemnice i sposoby, w jakie epickie, wstrząsające ziemią wydarzenia mogą odbijać się echem w naszym życiu.

Monarch: Legacy of Monsters

Monarch: Legacy of Monsters - gwiazdorska obsada i... brak konkretów związanych z premierą

W głównych rolach w serialu zobaczymy sporo znanych nazwisk. W główne role wcielą się Kurt Russel i jego syn — Wyatt Russel. Poza tym na ekranie nie zabraknie też Anny Sawai, Rena Watabego, Andersa Holma czy Elisy Laskowski. Za serię odpowiedzialny jest duet Chris Black i Matt Fraction.

Data premiery Monarch: Legacy of Monsters nie jest jeszcze znana.