Netflix Premium to najwyższy z trzech dostępnych pakietów kosztujący 60 zł miesięcznie. Jako jedyny oferuje użytkownikom dostęp do jakości 4K Ultra HD z HDR-em i jednoczesne oglądanie aż na czterech ekranach. Plan podstawowy to tylko jeden ekran, a Standardowy dwa ekrany dostępne do jednoczesnego oglądania, więc różnica jest całkiem spora. A będzie jeszcze większa, bo Netflix Premium zyskuje dodatkowe korzyści.

Trójwymiarowy dźwięk Netfliksa na dowolnym urządzeniu

Pierwszą z nich jest trójwymiarowy dźwięk przestrzenny Spatial Audio, który ma zapewniać kinowe wrażenia dźwiękowe na dowolnym urządzeniu nawet bez specjalistycznego sprzętu. Porównanie standardowego udźwiękowienia z dźwiękiem 3D znajdziecie w specjalnym klipie przygotowanym przez Netflix na przykladzie filmu "6 Underground" oraz serialu "Stranger Things". Nie chcę niczego sugerować, ale nie czuję się przekonany...

By dotrzeć do treści obsługujących nowy format dźwięku wpiszcie w wyszukiwarkę "dźwięk przestrzenny" i znajdziecie tam ponad 700 tytułów, w tym najnowsze hity Netfliksa "Wednesday", "The Crown", "Alice in Borderland", a także nie oryginalne seriale "Breaking Bad" czy "The Walking Dead". Zaraz pod tytułem znajdziecie ikonę "Dźwięku 3D", dzięki której upewnicie się, że dana pozycja oferuje nową technologię. Po szybkich testach, to znaczy sprawdzeniu kilku tytułów na głośnikach stereo podłączonych do PC zauważyłem, że dźwięk jest delikatnie zniekształcany, by wykreować imitację dźwięku przestrzennego i nie różni się to znacząco od tego, co oferują soundbary i inne urządzenia.

Być może na słuchawkach brzmi to lepiej i sprawia wrażenie bycia otoczonym dźwiękiem, ale w przypadku laptopów, tabletów i smart TV bez dodatkowego systemu audio trudno jest nadrobić braki sprzętowe oprogramowaniem. Fajnie, że Netflix próbuje to naprawić, ale chyba wolałbym, żeby podobne wysiłki włożyli w przywrócenie odpowiedniej jakości obrazu, ponieważ niektóre tytuły nie wyglądają zachęcająco po zmianach w kodekach i kompresji.

Netflix Premium - więcej urządzeń z trybem offline

Druga z korzyści dla użytkowników planu Premium, to zwiększenie liczby urządzeń, na których można jednocześnie zapisywać treści w trybie offline. Do tej pory były to 4 urządzenia, ale od lutego 2023 roku filmy i seriale zapisywane na później mogą na nas czekać na 6 urządzeniach. Najwyraźniej Netflix zdaje sobie sprawę, że nadchodzące zmiany (m. in. ograniczenie współdzielenia) nie robią mu dobrego PR-u, a niewykluczone, że w ofercie pojawią się inne zmiany, bo dobrze wiemy, że obecna propozycja jest już trochę nieaktualna biorąc pod uwagę rozstrzał cenowy i ograniczenia w każdym z pakietów.

Gigant nie może jednak wykonywać żadnych nagłych ruchów przy tak dużej bazie użytkowników, więc wszystkie działania będzie rozkładać w czasie. Przypomnijmy, że w marcu odbędzie się pierwsza transmisja na żywo na Netfliksie - stand-up Chrisa Rocka - która zapoczątkuje nową erę w historii platformy, bo już teraz wiemy, że kolejne live'y są już planowane. Zmian będzie więcej, bo na coraz większej liczbie rynków wdrażany będzie plan z reklamami, a ograniczenia współdzielenia dotkną coraz szerszej grupy użytkowników.