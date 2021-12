Netflix podpowiada jak zorganizować konto w serwisie

Chyba nikogo nie dziwi fakt, że kolejny dzień "Dom z papieru" okupuje pierwszą pozycję w rankingu TOP 10 na Netflix. Taka sytuacja dotyczy nie tylko polskiego rynku, ale także wielu innych, a serial może sięgnąć po rekordy oglądalności, które w ostatnim czasie tak często były bite przez nowości i powroty największych tytułów. Czy "Dom z papieru" zdoła dogonić "Squid Game" albo "Hellbound"? Przekonamy się pewnie za jakiś czas, ale zanim to nastąpi przekazujemy przygotowane przez Netfliksa podpowiedzi, w jaki sposób można spersonalizować i zabezpieczyć swoje konto oraz profil.

Tipsy i tricki na Netfliksie - jak zapanować nad kontem

Pierwszą z porad, trochę w formie przypomnienia, jest informacja o możliwości zmiany nazwy profilu i avataru - coś, na co mało osób się decyduje, a baza obrazków do wyboru jest naprawdę obszerna. Wśród nich są oczywiście także grafiki z postaciami z "Domu z papieru", więc jeśli czujecie więź z jedną z nich, to śmiało możecie ustawić ją jako avatar na swoim profilu. Druga z sugestii dotyczy sytuacji, gdy nie mamy pewności, czy z naszego konta nie korzysta żaden intruz - wystarczy, że ktoś przejął nasze dane logowania albo my zapomnieliśmy się wylogować z naszego konta na urządzeniu należącym do innej osoby. Wtedy wystarczy przejść do ustawień, wybrać Konto i kliknąć na opcję "Wyloguj ze wszystkich urządzeń" - jedno kliknięcie załatwia sprawę, bo dezaktywuje konto na wszystkich urządzeniach. Tak dla pewności.

Netflix przypomina także o możliwości pobierania treści do pamięci urządzenia. W dużej mierze polegamy na streamingu, także poza domem, ale możemy spotkać się z sytuacją, gdy zabraknie nam połączenia z Siecią, a wtedy nie będziemy w stanie kontynuować seansu. Bardzo duża część tytułów może zostać pobrana, m. in. na urządzeniach z Androide, iOS-em i Windows 10/11 w oficjalnej aplikacji Netfliksa. By pozbyć się oglądanych do tej pory tytułów należy natomiast przejść do ustawień, w sekcji "Konto" wybrać "Profile i kontrola rodzicielska", a następne w Historię oglądania w danym profilu. Tutaj macie listę wszystkich obejrzanych treści, a jeśli chcecie pozbyć się części z nich, to je po prostu usuńcie. Bez problemu wyczyścimy też całą historię klikając "Ukryj wszystko".

Tajne kody i skróty klawiaturowe na Netfliksie

Jedną z trzech ostatnich podpowiedzi, jakie przygotowano, to sugestia uruchomienia profili dziecięcego dla wybranych użytkowników, a także zablokowanie profili dorosłych kodem PIN, co uniemożliwi skorzystanie z nich przez przypadkowe osoby. Następna porada to zestaw kodów, z których można skorzystać, by szybko dotrzeć do wybranych rodzajów treści. Netflix agreguje je korzystając z kodów, by przypisać konkretną kategorię i jeśli użyjecie jednego z podanych, szybko natraficie na materiały przynależące do każdej z kategorii. Poda

Seriale w konwencji thrillera - 89811

Thrillery akcji - 43048

Akcja i przygoda - 1365

Kryminalne filmy akcji i przygodowe - 9584

Thrillery kryminalne - 10499

Programy i seriale kryminalne - 26146

Filmy kryminalne - 5824

Latynoamerykańskie filmy kryminalne - 4756

Hiszpańskie - 81399657

Trzymające w napięciu - 100055

Emocjonujące - 100041

Na sam koniec zostawiłem listę skrótów klawiaturowych, które pomogą szybciej nawigować po Netfliksie, gdy chcemy błyskawicznie włączyć/wyłączyć pełnoekranowy tryb, przewijać oglądany materiał czy zmienić poziom głośności: