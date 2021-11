W grudniu z Netfliksa zniknie sporo znanych tytułów, a platforma sama przypomina o ich ewentualne powtórce lub premierowym seansie. Co warto zobaczyć?

Vendetta, Interstellar znikną z Netfliksa

Netflix nie przygotowuje zazwyczaj takich list, ale czeka nas miła niespodzianka w tym miesiącu, bo ostrzega wyraźnie, jakie filmy i kiedy dokładnie zostaną usunięte z platformy. Na przestrzeni następnego miesiąca zniknie blisko 50 tytułów, wśród których znajduje się kilka naprawdę udanych i godnych uwagi produkcji. Już na samym wstępie widnieje "Rozważna i romantyczna", także "Vendetta" oraz "Supersamiec". Zupełnie różne filmy, ale w swoim gatunku jedne z ciekawszych. W połowie grudnia pożegnamy "Interstellar" Christophera Nolana. Film sci-fi z Matthew McConaughey'em i Anne Hathaway w rolach głównych, który opowiada o niezwykłej misji, na którą musi wybrać się były pilot i inżynier w obliczu zagrożenia wyginięcia ludzkości.

Filmy Warner Bros. opuszczają Netfliksa

Poza nimi lista obejmuje "Godzillę", "Downton Abbey", "Matrix Rewolucje" oraz... "Grinch: Świąt nie będzie", ale bez obaw, bo ten zostanie usunięty dopiero na koniec miesiąca, a dokładnie 30 grudnia. Dzień później zniknął dwie pozostałe części Matriksa, "Incepcja" oraz "Władca pierścieni: Drużyna pierścienia". Ewidentnie więc widać, że z katalogu Netfliksa znikają filmy Warner Bros., które zapewne wkrótce powędrują do oferty HBO GO/Max, ponieważ serwis należy do tego samego giganta. Z pewnością żałować będę usunięcia "Jestem legendą", który jest nadal jednym z najbardziej udanych filmów o apokalipsie zombie. Will Smith wciela się żołnierza, który został w opuszczonym Nowym Jorku, gdzie stale prowadzi badania nad zakażonymi tajemniczym wirusem. Czy uda mu się wynaleźć lekarstwo i przywrócić nadzieję? Film ma wiele zakończeń, więc po seansie możecie zerknąć w Sieci na pozostałe, które nakręcono, ale nie wykorzystano ich w filmie.

Pełna lista usuwanych filmów z Netfliksa w grudniu 2021: