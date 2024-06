Zaskakująca nowość od Netfliksa. Mam nadzieję, że dotrze do Polski

Netflix prezentuje zupełną nowość, ale nie jest nią serial ani film. Firma ponownie zaskakuje, bo oprócz otwarcia własnych sklepów, teraz ma dla Was coś do schrupania.

Netflix wprowadza nowinkę na rynek przekąsek: gotowy do spożycia popcorn o nazwie "Now Popping". Jak zapewnia gigant streamingowy, wprowadzenie popcornu do sprzedaży zbiega się w czasie z szeroką ofertą letnich nowości Netfliksa. Wymieniane są m. in. nowe sezony takich popularnych seriali takich jak "Too Hot to Handle" i "Cobra Kai" oraz finałowy sezon "The Umbrella Academy".

W pierwszej chwili mało kto wierzył, że to prawda, ale stosowny komunikat pojawił się na stronie internetowej Netfliksaa, gdzie firma zaprosiła widzów do "rozpoczęcia lata" z popcornem. "Ciesz się nowym ulubionym filmem lub serialem z pyszną torbą popcornu" – zachęca wpis. Czy platforma samodzielnie uruchomiła linię produkcji popcornu? Nie do końca. Netflix nawiązał współpracę z Popcorn Indiana, która znana jest mieszkańcom USA. Na początek oferowane są dwa smaki: Cult Classic Cheddar Kettle i Swoonworthy Cinnamon Kettle. Około 225 gramowa torba Now Popping kosztuje 4,49 dolara, co - zdaniem lokalnych użytkowników - czyni ją przystępną cenowo przekąską.

Netflix przygotował popcorn - do wyboru dwa smaki

Na tę chwilę popcorn dostępny w sklepach Walmart na terenie Stanów Zjednoczonych oraz u innych sprzedawców. Producent, Popcorn Indiana, udostępnił nawet wyszukiwarkę sklepów, aby pomóc klientom znaleźć najbliższe punkty sprzedaży, gdzie popcorn będzie na pewno dostępny. Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy przypadek tak wyjątkowych działań Netfliksa, ponieważ gigant wcześniej nawiązał współpracę m. in z Ben & Jerry's. W efekcie tamtego partnerstwa przygotowano lody Netflix & Chill’d, które też wpisują się w tematykę podjadania i oglądania.

Nic nie wskazuje na razie, by Netflix zamierzał uruchamiać własną linię produkcyjną i stawiać fabryki, by handlować przekąskami, a debiut popcornu "Now Popping" w Polsce wydaje się być mało prawdopodobny. Niewykluczone jednak, że tego typu działania będą podejmowane także w innych regionach - jeśli chodzi o merch, to w wielu sklepach odzieżowych oraz dyskontach dostawaliśmy serie ubrań i akcesoriów z seriali Netfliksa, więc kto wie - może następnym razem polski producent żywności dostarczy przekąskę do chrupania przy seansie Netfliksa dla widzów nad Wisłą.