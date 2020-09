Wraca temat podwyżek cen za Netflix. Jesteście gotowi zapłacić więcej?

Koniec ze współdzieleniem kont na Netflix?

Dla osób, które wolą Netfliksa na dużym ekranie i to w jakości 4K cena pozostaje ta sama od początku i wynosi 52 złote. Co ciekawe, przy 4 dostępnych streamach jednocześnie, taka kwota jest bardzo zgrabnie podzielna przez 4, co daje 13 złotych miesięcznie, jeśli grupa osób składa się na jedno konto. Pamiętam, że włodarze Netfliksa mówili wprost, iż nie mają planów dotyczących ograniczenia współdzielenia konta, ale jest to jeden z możliwych scenariuszy do spełnienia w najbliższej przyszłości. Po wprowadzeniu nowych regulacji przez Spotify wymagania zawierały weryfikację np. miejsca zamieszkania członków rodziny korzystających z pakietu rodzinnego. Netflix mógłby zrobić to samo.

Przed nami ostatnia prosta III kwartału 2020 roku i w okolicach ogłoszenia wyników finansowych za ten okres możemy spodziewać się ewentualnych pierwszych deklaracji na temat podwyżek.