Filmy usuwane z Netfliksa we wrześniu

Począwszy od dnia dzisiejszego z Netfliksa będą usuwane filmy i seriale aż do połowy października. Niektóre z nich to produkcje, które mogły znajdować się na waszych listach do obejrzenia, więc jeśli planujecie jeszcze seans, to sprawdźcie, czy zdążycie to zrobić. Choć wśród tytułów nie znajdują głośne hity, to jednak można wskazać co najmniej kilka filmów i seriali, które mogłyby przypaść do gustu. Należą do nich obydwie części „Rodziny Adamsów” z lat 90., animacja „Rybki z ferajny” oraz film „Piksele”. Oceny wymienionych filmów mogą nie zwiastować niczego wybitnego, ale nie brakowało osób, które miło wspominały te tytuły.

Chciałbym, żeby Jurassic Park wrócił w pełnej chwale. Zapytałem o to twórców

Z produkcji dla starszych widzów warto zwrócić uwagę na „Meg”, czyli film z Jasonem Stathamem, w którym ekspert od nurkowania będzie musiał zmierzyć się z utratą pozycji i rysą na wizerunku. Był bowiem zmuszony pozostawić część załogi, gdy zostali zaatakowani przez gigantyczne stworzenie. W sytuacji zagrożenia, po ataku na łódź podwodną, to właśnie on ruszy na ratunek i konfrontację z największym morskim drapieżnikiem. Film jest pełen głupotek i należy oglądać go z przymrużeniem oka, ale widownia nie raz udowodniła, że taki film może być źródłem rozrywki. Nie inaczej sprawa wygląda w kontekście amerykańskiej „Godzilli” z 1998 roku, której nie przyjęto zbyt dobrze, szczególnie ze względu na różnice w porównaniu do japońskiego pierwowzoru.

Był Wiedźminem i Supermanem, teraz jest Sherlockiem Holmesem. Rozmawiamy z Henrym Cavillem!

Z Netfliksa znikną wkrótce także „Nędznicy”, „Chłopaki z sąsiedztwa”, „Turbulencja” i polskie filmy „Westerplatte” oraz „Rejs”. Klasyczny już niemal film o zombie, czyli „Noc żywych trupów”, jest dostępny tylko do końca miesiąca, dlatego miejcie to na uwadze. Do połowy października można też oglądać serial „12 małp” kanału Sci-Fi, co było chyba do przewidzenia, ponieważ obecnie dostępny jest tylko 2. sezon serialu.

Lista filmów i seriali usuwanych z Netfliksa

Realms Realms 2018 3,6 28 wrz 2020 Trico Tri Happy Halloween My Dead Girlfriend: A Halloween Love Story 2018 3,6 28 wrz 2020 This Is Personal To sprawa osobista 2019 5,8 28 wrz 2020 The Swan Princess Księżniczka łabędzi 1994 6,4 30 wrz 2020 Addams Family Values Rodzina Addamsów 2 1993 6,7 30 wrz 2020 Westerplatte Westerplatte 1967 7,1 30 wrz 2020 The Rundown Witajcie w dżungli 2003 6,7 30 wrz 2020 The Medium Medium 1985 6,5 30 wrz 2020 Ucieczka z kina „Wolność” Ucieczka z kina „Wolność” 1990 7,2 30 wrz 2020 300 mil do nieba 300 mil do nieba 1989 7,5 30 wrz 2020 Night of the Living Dead Noc żywych trupów 1990 6,9 30 wrz 2020 Rejs Rejs 1970 7,6 30 wrz 2020 Wynonna Earp Wynonna Earp 2016 7,4 30 wrz 2020 The Addams Family Rodzina Addamsów 1991 6,9 30 wrz 2020 Prognoza pogody Prognoza pogody 1983 6,8 30 wrz 2020 Shark Tale Rybki z ferajny 2004 6,2 30 wrz 2020 Spirala Spirala 1978 7,1 30 wrz 2020 The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure Księżniczka Łabędzi: Skarb Czarnoksiężnika 1998 6,3 30 wrz 2020 Zazdrość i medycyna Zazdrość i medycyna 1973 6,1 30 wrz 2020 Underworld: Rise of the Lycans Underworld: Bunt Lykanów 2009 6,6 30 wrz 2020 Midnight Express Midnight Express 1978 7,6 30 wrz 2020 Pixels Piksele 2015 5,5 30 wrz 2020 Wayne’s World Świat Wayne’a 1992 7 30 wrz 2020 Ice Guardians Ice Guardians 2016 7,5 30 wrz 2020

Turbulence Turbulencja 1997 5 30 wrz 2020 Hello, My Name Is Doris Cześć, na imię mam Doris 2015 6,6 30 wrz 2020 Tokyo Idols Tokyo Idols 2017 6,9 30 wrz 2020 The Mask You Live In The Mask You Live In 2015 7,6 30 wrz 2020 Quarantine Kwarantanna 2008 5,9 30 wrz 2020 Les Misérables Nędznicy 1998 7,5 30 wrz 2020 Show Dogs Wyszczekani 2018 3,9 30 wrz 2020 Cat in the Hat Kot 2003 4 30 wrz 2020 Dzieje grzechu Dzieje grzechu 1975 6,2 30 wrz 2020 Rok spokojnego słońca Rok spokojnego słońca 1984 7,1 30 wrz 2020 Ryś Ryś 1982 6,8 30 wrz 2020 Mr Toti Pan Toti 2014 – 30 wrz 2020 Boyz n the Hood Chłopaki z sąsiedztwa 1991 7,8 30 wrz 2020 The Meg Meg 2018 5,6 30 wrz 2020 Hotel Pacific Zaklęte rewiry 1975 7,3 30 wrz 2020 Death at a Funeral Zgon na pogrzebie 2010 5,8 30 wrz 2020 Godzilla Godzilla 1998 5,4 30 wrz 2020 Bruno & Boots: This Can’t Be Happening at Macdonald Hall Bruno i Bucior: To Niemożliwe w Macdonald Hall 2017 5,4 01 paź 2020 Bruno & Boots: The Wizzle War Bruno i Bucior: Chłopaki kontra Wizzle 2017 5,3 01 paź 2020 Demon Demon 2015 6,1 01 paź 2020 Bruno & Boots: Go Jump in the Pool Bruno i Bucior: Wskakujcie do basenu 2016 5,7 01 paź 2020 Playing Hard Grając o honor 2018 6,1 04 paź 2020 Harry & Bunnie Harry & Bunnie 2017 4 14 paź 2020 Skin Wars: Fresh Paint Skin Wars: Fresh Paint 2016 6,1 14 paź 2020

