Częstotliwość polskich premier na Netfliksie może dziwić, ale z drugiej strony platforma realizuje dość dobrze poukładany plan, ponieważ dobrze wiemy, jak lokalne treści są istotne w naszym regionie. To właśnie one powodują, że Player i Polsat Box Go są tak wysoko, a także dlaczego CANAL+ i HBO zaistniały w świadomości polskiego widza w jeszcze większym stopniu. Polskojęzyczne seriale i filmy momentalnie wędrują na szczyty rankingów oglądalności, nawet jeśli nie są one przyjmowane zbyt dobrze. Może i licznie narzekamy na nasze realia, ale najwyraźniej - generalnie rzecz ujmując - to właśnie w nich najlepiej się odnajdujemy. Czy "Gang Zielonej Rękawiczki" będzie czymś nowym i świeżym?

Obsada i fabuła serialu Gang Zielonej Rękawiczki

Sama zapowiedź wypada dość intrygująco, ponieważ w rolach głównych występują Magdalena Kuta, Małgorzata Potocka i Anna Romantowska. Aktorki wcielają się w trzy członkinie tytułowego gangu: Zuzę, Kingę i Alicję. Każda z nich ma inne tło i inne umiejętności. Wspólnie organizują napady, ale starają się zachowywać szlachecko. Pozostają nieuchwytne dla policji, ale jedna z ostatnich akcji nie idzie po ich myśli, dlatego będą musiały pomyśleć nad planem B. Decydują się na zatrzymanie w domu opieki, gdzie prawdopodobnie nikt ich nie będzie szukać. Czy jednak będąc nawet tam odzwyczają się od codziennych aktywności? Co prawda delikatnie zmieni się profil ich działalności, ale umiejętności i doświadczenie będą niezwykle przydatne.

A kim są członkinie Gangu Zielonej Rękawiczki?

Zuza to doświadczona pilotka myśliwców. Kobieta doskonale zorganizowana, zimna i zdystansowana, a przy tym piekielnie inteligentna i złośliwa.

Kinga jest kustoszką sztuki, która jako rasowa hedonistka żyje pełnią życia. Uwielbia dużo mówić, jest głośna i bardzo energiczna.

Alicja to eteryczna i wrażliwa outsiderka, dla której najważniejsze jest jej życie wewnętrzne oraz duchowy i emocjonalny rozwój. Alicja jest spokojną i delikatną duszą z błyskotliwym poczuciem humoru, która sprawnie żongluje celnymi ripostami.

W obsadzie znaleźli się też Tomira Kowalik, Józef Duriasz, Olgierd Łukaszewicz, Anna Korzeniecka, Elżbieta Karkoszka, Mirosława Maludzińska, Elżbieta Gaertner, Wojciech Duryasz oraz Zdzisław Wardejn, którzy zagrali mieszkańców domu opieki. Ponadto w policjanta wcieli się Mirosław Zbrojewicz. Serial będzie mieć 8 odcinków i każdy z nich potrwa około 30 minut. Za reżyserię odpowiada Tadeusz Śliwa, a scenariusz napisały Anna Novák-Zemplińska oraz Joanna Hartwig-Skalska.

Gang Zielonej Rękawiczki - zwiastun serialu

Po zwiastunie trudno będzie jakkolwiek ocenić nadchodzący serial Netfliksa. Pojedyncze gagi i żarty wypadają całkiem nieźle, ale czy w całości utrzymany będzie odpowiedni balans między powagą i humorem? Jak na dłuższą metę sprawdzi się taka formuła serialu, który w sumie będzie trwać około 4 godzin? Z jednej strony to nie tak dużo, ale przecież to metraż równy dwóm filmom, więc fabuły, przygód i ciętych ripost musi być całkiem sporo, by serial utrzymał tempo i dynamikę. Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że jest to coś innego, także w sposobie realizacji, niż duża część polskich produkcji, a o tym jak wypadnie całość będziemy mogli przekonać się już 19 października, bo wtedy serial debiutuje na Netfliksie.