Hit Netfliksa wróci, choć nowy sezon nie był pewny

"Berlin" jest prequelem do oryginalnego serialu Netfliksa "Dom z papieru", który debiutował z pierwszym sezonem jeszcze jako produkcja na licencji, ale później platforma przejęła prawa do tytułu. Gdy jasne było, że serial jest globalnym fenomenem, Netflix zdecydował o nakręceniu drugiego sezonu oraz kolejnych, które były niezwykle popularne, ale widzowie i krytycy nie byli zachwyceni wszystkimi nowymi wątkami.

Berlin 2. sezon na Netflix

Twórcami serialu ponownie będą Álex Pina i Esther Martínez Lobato, a produkcja drugiej serii rozpocznie się w przyszłym roku. To oznacza, że nowe odcinki na platformie prawdopodobnie pojawią się najwcześniej pod koniec następnego roku. Pedro Alonso, oczywiście, powróci jako charyzmatyczny Berlin, prowadząc swoją bandę na kolejną szaloną akcję. Oprócz Alonso w obsadzie znaleźli się Michelle Jenner jako Keila, Tristán Ulloa jako Damián, Begoña Vargas jako Cameron, Julio Peña Fernández jako Roi oraz Joel Sánchez jako Bruce.

Źródło: Netflix

Netflix zdecydował więc o obraniu innej drogi i wybrał jedną z kluczowych postaci, by opowiedzieć jej historię. "Berlin" odkrywa przeszłość tytułowego bohatera i jego towarzyszy. Struktura serialu jest nieco inna, ale całość działa na bardzo podobnych mechanizmach. Pedro Alonso sprawia jednak, że jego Berlin jest ponownie charyzmatyczną i godna uwagi postacią, ale pozostali bohaterowie serialu nie budzą już takiego zainteresowania. Czy to przeszkodziło w sukcesie?

Berlin był hitem. Statystyki robiły wrażenie

Serwis ujawnił, że "Berlin" był jego najczęściej oglądanym serialem na świecie w tygodniu premiery, osiągając miejsce w TOP 10 w 91 krajach wokół globu. Wygenerowane przez serial statystyki też robią spore wrażenie: z imponującymi 348 milionami godzin oglądania i 53 milionami ogólnych wyświetleń to jeden z najjaśniejszych punktów zeszłorocznej oferty Netfliksa, dlatego nikogo zapewne nie dziwi, że gigant zamówił nowy sezon. Producentem "Berlin" jest ponownie firma Álexa Piny, Vancouver Media, która od początku odpowiada za markę "Dom z papieru".

Netflix lubuje się w rozbudowywaniu swojej oferty o kolejne filmy i seriale oparte na jednej marce. "Dom z papieru" jest jedną z nich, bo przecież doczekaliśmy się nie tylko spin-offu, ale także koreańskiej wersji. Dokładnie to samo spotyka np. "Squid Game", które nie tylko doczekało się zamówienia na nowy sezon, ale także reality show wzorowanego na zasadach rozgrywki z serialu. W ten sposób platforma przyciąga do siebie widzów chętnych nowych wrażeń swoich ulubieńców, ale jednocześnie stara się zrobić coś nowego, może innego, by zachęcić zupełnie nowe osoby do rozpoczęcia subskrypcji.

Nowości Netflix w 2024 roku

Na ten rok Netflix zapowiedział ogrom nowych filmów i seriali, w tym 2. część "Rebel Moon", "Damę" z Millie Bobbie Brown, 2. sezon "Arcane" i "Ripley" z Andrew Scottem. Pojawi się też wielka marka "Gliniarz z Beverly Hills", ponieważ platforma zaangażowała w powrót Eddy'ego Murphy'ego, który ponownie wciela się w Alexa Foley'a. Jeszcze w marcu doczekamy się natomiast "Astronauty" z Adamem Sandlerem. Niedawno pojawił się też zwiastun "Mocnego tematu" z Gillian Anderson wcielającą się w dziennikarkę Emily Maitlis.