Netflix namawia do wyjścia z domu. Nie uwierzycie dlaczego

Netflix, który nauczył nas spędzać wieczory w domu, teraz chce nas z niego wyciągnąć. To nie żart.

Netflix House - centra rozrywki z hitami Netfliksa

Gigant, który zbudował swoją potęgę głównie na przyciąganiu widzów do ekranów w domach, właśnie ogłosił projekt, który przeniesie światy z filmów i seriali do realnego świata. Mowa o Netflix House – stałych centrach rozrywki, które mają być czymś więcej niż zwykłymi kinami. To miejsca, gdzie widzowie będą mogli dosłownie wejść w świat ulubionych produkcji.

Idea nie jest nowa. Netflix od lat testował podobne rozwiązania, organizując tymczasowe "live experiences" wokół takich hitów jak "Bridgerton", "Dom z papieru" czy "Stranger Things". Sukces tych akcji pokazał, że ludzie chcą więcej – chcą dotknąć, poczuć i przeżyć historie, które do tej pory oglądali na ekranach. Dlatego firma idzie o krok dalej, tworząc stałe obiekty, w których serialowy świat ożyje na dobre.

Sklep Stranger Things w Paryżu - zalążek ekspansji

Sam doświadczyłem tego w pewnym stopniu, ponieważ odwiedziłem Stranger Things Store w Paryżu, który oferował przeróżne atrakcje, wystawy i sklep z gadżetami. To wyśmienita propozycja dla każdego fana, ponieważ na czas odwiedzania punktu można było faktycznie przenieść się do świata i zanurzyć w klimacie serialu. Wstęp był darmowy, część atrakcji także, ale ceny gadżetów potrafiły być naprawdę wysokie.

Dwa pierwsze Netflix House - co w środku?

Pierwsze dwa Netflix House powstaną w Stanach Zjednoczonych i otworzą się jeszcze w tym roku. Pierwsze drzwi otworzy lokalizacja w Filadelfii 12 listopada 2025 roku, a drugie – w Dallas 11 grudnia. Obie placówki są ogromne, każda o powierzchni prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych, co da im gigantyczne możliwości aranżacyjne.

Plan Netflix House w Filadelfii

W Filadelfii będzie można wziąć udział w tematycznych doświadczeniach z "One Piece" i "Wednesday". Z kolei w Dallas na fanów czekają immersyjne pokoje w klimacie "Stranger Things" i "Squid Game". Ale to nie wszystko. Netflix House to także mini-golf, gry wirtualnej rzeczywistości oraz restauracje Netflix Bites, w których będzie można spróbować potraw inspirowanych serialami. Będzie też teatr, gdzie wyświetlane będą filmy i organizowane specjalne wieczory. Każda z atrakcji będzie na bieżąco aktualizowana, by nadążać za nowościami na platformie.

Plan Netflix House w Dallas

Poza wspomnianymi głównymi atrakcjami, w obu lokalizacjach znajdzie się szereg innych, unikalnych doświadczeń. W Filadelfii goście będą mogli wejść do Teatru Tudum, gdzie oprócz seansów filmowych, odbędą się tematyczne wieczory, na przykład z quizami wiedzy o produkcjach Netflixa. Fani gier zręcznościowych będą mogli sprawdzić swoje siły w Netflix RePLAY, z wyzwaniami inspirowanymi takimi tytułami jak "Floor Is Lava" czy "Love Is Blind".

Co ciekawe, wejście do Netflix House jest bezpłatne. To przemyślana strategia. Dzięki temu, każdy może wejść i poczuć klimat, a następnie zdecydować, czy chce skorzystać z płatnych atrakcji. A tych będzie sporo. Bilety na mini-golfa, gry VR, czy tematyczne pokoje będą generować zyski. Pierwsze bilety do Filadelfii trafią do sprzedaży już 17 października, a do Dallas 18 listopada.

Całość ma być regularnie odświeżana, by każda wizyta była unikalna, a bilety na płatne atrakcje będą miały nawet przedsprzedaż dla posiadaczy wybranych kart kredytowych, co pokazuje, jak sprytnie Netflix wchodzi w partnerstwa biznesowe. Co więcej, to dopiero początek. W planach jest już trzecia, stała lokalizacja, która ma powstać w Las Vegas w 2027 roku.