Netflix dawał mnóstwo powodów, by o nim rozmawiać w tym roku, ale na największe zmiany dopiero przyjdzie czas. Zanim to nastąpi przypominamy sobie najlepsze filmy i seriale Netfliksa w 2022 roku.

Glass Onion

Druga część "Na noże" jest inna, niż pierwszy film, ale pod wieloma względami może się nawet bardziej podobać. Zachowano podobną dynamikę, ale jest nieco więcej akcji i humoru (co niektórym się nie podoba). Samą zagadkę detektywistyczną delikatnie zepchnięto na bok, ale w zamian dostaliśmy ciekawszych bohaterów oraz świetny komentarz otaczającej nas rzeczywistości. To dwie godziny czystej rozrywki.

Projekt Adam

Ryan Reynolds nie miał szczęścia do projektów Netfliksa, ale tym razem udało się przygotować z jego udziałem naprawdę przyjemny film dla całej rodziny. Jak mogłoby wyglądać spotkanie starszej/młodszej wersji siebie? Do czego będą wspólnie zdolni chcąc dotrzeć do utraconej osoby? Film miewa swoje momenty i jest dobrym pomysłem na relaks przed ekranem, także a może przede wszystkim z młodszymi widzami.

Biały szum

Noah Baumbach dostarczył Netfliksowi splendoru i nagród "Historią małżeńską", dlatego przy "Białym szumie" otrzymał mnóstwo swobody. To przyniosło mieszane efekty, ale koniec końców to jeden z ciekawszych projektów Netfliksa w tym roku i jeśli lubicie pokręconą fabułę, dwuznaczności i metafory, a także przepiękne zdjęcia, to łatwo znajdziecie tu coś dla siebie, szczególnie jeśli darzycie sympatią głównych członków obsady: Adama Drivera i Gretę Gerwig.

Rzut życia

Adam Sandler nie słynie ze swoich ról w filmach innych, niż komedie, dlatego nie dziwimy się, że takie wyzwania podejmuje dosyć regularnie. Nie można mu odmówić talentu, a z pozostałą częścią ekipy odpowiedzialnej za "Rzut życia" zdołał przygotować wzruszające i emocjonalne widowisko z koszykówką w centrum. Jak sprawdził się jako ambitny trener?

Dobry opiekun

Po filmie spodziewano się więcej, niż zdołał dostarczyć, ale wśród premier Netfliksa wypadł dosyć korzystnie. W dużej mierze jest to zasługa Eddiego Redmayne'a oraz Jessici Chastain, którzy stworzyli świetny duet przed kamerą. Pewnej dawki emocji dodaje także to, że jest to film bazujący na prawdziwych wydarzeniach, więc mając to z tyłu głowy nie sposób przejść obojętnie obok tej historii.

Kraina snów

Jason Mamoa może powrócić do uniwersum DC w zupełnie innych okolicznościach niż do tej pory, ale w międzyczasie angażuje się też w inne projekty, także te odbiegające od zazwyczaj podejmowanych przez niego ról. W "Krainie snów" wciela się w przewodnika dziewczynki szukającej swojego ojca - to wzruszająca, ciepła i przyjemna opowieść dla widzów w każdym wieku.

Dahmer Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

To jeden z największych hitów Netfliksa w tym roku i zupełnie zasłużenie. Fenomenalny występ Evana Petersa uzupełniony jest świetnymi scenografiami i przejmującą atmosferą. Nie jest to łatwy seans ze względu na makabryczność poczynań głównego bohatera, ale zdaniem niektórych także i takie historie należy przypominać, by nie dopuścić do ich powtórzenia się w przyszłości.

Wednesday

https://www.youtube.com/watch?v=0KLXbygSp3I&t=4s

Rodzina Addamsów to jedna z najpopularniejszych marek, ale zaniedbana w ostatnich lat. Tim Burton w serialu Netfliksa przywraca jej blask i popularność. To inne spojrzenie na prawie wszystkich członków tej rodziny, ale duet Burton i Elfman ponownie zdołali przygotować coś wyjątkowego, przy czym duży udział miała też Jenny Ortega odgrywająca główną rolę.

Klub północny

https://www.youtube.com/watch?v=m62ZWhHWVws&t=2s

Jedną z najsmutniejszych informacji na koniec 2022 roku jest potwierdzenie anulowania "Klubu Północnego", ponieważ serial wniósł trochę świeżości dzięki miksowi wielu gatunków (horroru, thrillera, dramatu) i opowiadanych historii. To jeden z czarnych koni Netfliksa w tym roku, który szybko podbił platformę i zdobył popularność.

Sandman

Seriale z uniwersum DC straciły na atrakcyjności w ostatnich latach, a zamieszanie wokół kinowego DCEU nie przysparza im popularności. Koło nosa mogła więc Wam przejść jedna z ciekawszych premier, czyli "Sandman" nakręcony dla Netfliksa we współpracy z twórcą komiksów Neil Gaimanem. Wygląda na to, że wreszcie się udało i widzowie proszą o więcej. Czy Warner Bros. przytaknie i wyprodukuje coś więcej dla Netfliksa?

Prawnik z Lincolna

https://www.youtube.com/watch?v=L5SyyNiREks&t=3s

Jeden z niewielu seriali, który zdaje się być produkcją utrzymaną w klimacie produkcji sprzed około dekady. Podczas seansu można poczuć ducha najpopularniejszych seriali sprzed lat, gdyż nie jest to wysokobudżetowy projekt mający na celu zaskoczyć i zachwycić widza. To dość przyziemna, bliska widzowi opowieść o prawniku z problemami i prywatnym rozterkami. Po finale sezonu pojawia się pewne poczucie satysfakcji i ochot na więcej. Kolejny sezon już w produkcji.

Pewnego razu na krajowej jedynce

Polski serial, który nie doczekał się żadnego wsparcia promocyjnego od Netfliksa, a powinien był. To oryginalna, wyjątkowa i specyficzna produkcja z czarnym humorem, która jednocześnie jest ucztą dla oka. Znakomicie nakręcony, z wiarygodnymi dialogami i bohaterami z krwi i kości - to idealna propozycja na odpoczynek, relaks, odcięcie się od rzeczywistości.

Wielka woda

Nie kręcimy zbyt dużo filmów katastroficznych, ale "Wielka woda" opowiadająca o powodzi, która nawiedziła Wrocław i okolice 30 lat temu okazała się bardzo dobrą produkcją. Mini-serial łączy w sobie opowieść o autentycznych wydarzeniach z fikcyjnymi wątkami głównych bohaterów - nie zabrakło jednak nawiązań do rzeczywistych postaci tamtych zdarzeń. Pierwszorzędna rola Agnieszki Żulewskiej i zaskakujące efekty specjalne to wisienka na torcie.