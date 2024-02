W obliczu zbliżających się Walentynek wiele par staje przed wyzwaniem odnalezienia idealnego sposobu na celebrowanie tej okazji. W tym roku, dzięki Netflixowi, wybór wydaje się prostszy niż kiedykolwiek. Platforma streamingowa zapowiada premierę filmu „Zagrywki”, który może okazać się czymś zdecydowanie więcej, niż tylko walentynkowym tłem. Sprawdźmy ofertę filmów Netflix, które zostały specjalnie wybrane, by umilić ten wyjątkowy czas dla par, poszukujących wspólnych wrażeń bez wychodzenia z domu.

Romantyczny wieczór z Netflixem: jak zorganizować?

Walentynki nie muszą ograniczać się do tradycyjnych gestów, takich jak romantyczna kolacja przy świecach czy niesamowitych przygód, jak wyjazd do miasta miłości – Paryża. Dla par, które cenią sobie spokój i intymność własnego domu, idealnym sposobem na celebrowanie dnia zakochanych może okazać się zorganizowanie romantycznego seansu filmowego. To doskonała okazja, by w zaciszu czterech ścian, otuleni ciepłem wspólnego koca, oddać się magii kina.

Wybierając spośród szerokiej gamy tytułów dostępnych na platformach streamingowych, takich jak Netflix, można stworzyć niezapomnianą atmosferę. Planując walentynkowy maraton filmowy, warto zwrócić uwagę nie tylko na selekcję filmów, ale również na stworzenie odpowiedniego klimatu. Proste dodatki, jak delikatne światło świec, wygodne poduszki i miękki koc, mogą znacząco podnieść poziom przytulności.

Źródło: Depositphotos

Nie zapomnijmy też o ulubionych przekąskach. Tak przygotowane otoczenie zamienia zwykły salon w prywatne, kameralne kino, gdzie każdy film będzie prezentował się wyjątkowo. Netflix każdego roku przygotowuje specjalną ofertę filmową na Walentynki, w której znajdują się zarówno klasyczne historie miłosne, jak i nowsze produkcje. Od poruszających melodramatów, przez inspirujące komedie romantyczne, aż po intensywne thrillery – każda para znajdzie coś dla siebie.

Propozycje Netflix na walentynki 2024

„Zagrywki” to film, który zadebiutuje na platformie 14 lutego 2024. Twórcy obiecują zaoferować widzom coś więcej niż typowa komedia romantyczna. W centrum tej zręcznej produkcji stoi dziennikarka sportowa z Nowego Jorku, której życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, jest pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Niezależna, pełna charyzmy bohaterka, która dotychczas unikała zobowiązań, staje przed nowym wyzwaniem, kiedy spotyka mężczyznę, zdolnego do gry uczuciowej na równie wysokim poziomie.

Film, reżyserowany przez Trish Sie, ze scenariuszem Whit Anderson, zapowiada się jako intrygująca mieszanka emocji, humoru i refleksji na temat miłości oraz relacji międzyludzkich. Warto dodać, że obecność Toma Ellisa w roli głównej, obok Giny Rodriguez i Joela Courtneya, tylko podnosi oczekiwania wobec tej produkcji, dając nadzieję na niezapomniane kreacje aktorskie.

Z kolei „Pod słońcem Toskanii” to film, który z łatwością przenosi widzów do serca malowniczych Włoch, gdzie główna bohaterka, Frances, grana przez Diane Lane, wyrusza w podróż odkrywającą nie tylko uroki Toskanii, ale także głębie własnego serca. Po impulsywnym zakupie zaniedbanego domu Frances zaczyna nowy rozdział w życiu, pełen wyzwań związanych z remontem, ale też nieoczekiwanych przyjaźni i romansów.

Film Audrey Wells łączy w sobie elementy komedii, dramatu i romansu, tworząc ciepłą, inspirującą historię o samotności, odwadze do zmian i poszukiwaniu miłości. Cechuje go przepiękna sceneria, która uchwyciła esencję toskańskiego krajobrazu, dodając produkcji niezwykłej wizualnej głębi. To idealny wybór dla widzów szukających historii z silnym, pozytywnym przesłaniem, przypominającym, że nigdy nie jest za późno na zmiany w życiu i na odnalezienie szczęścia.

Kolejną propozycją od Netflix jest „Kraina Jane Austen”. To reżyserowana przez Jerushę Hess brytyjsko-amerykańska komedia romantyczna, która zabiera widzów w oryginalną podróż do świata stworzonego dla zagorzałych fanów dzieł tej sławnej angielskiej pisarki. Keri Russell wciela się w postać Jane Hayes, kobiety, która, będąc singielką i niepoprawną romantyczką, decyduje się wydać oszczędności życia na wyjazd do specjalnego ośrodka w Wielkiej Brytanii, imitującego epokę XIX w. i umożliwiającego gościom wczucie się w role postaci z powieści Austen.

Film jest pełen humoru i ciepłych spostrzeżeń na temat obsesji współczesnego świata na punkcie dawnych czasów, a także inteligentnej zabawy konwencjami romansów kostiumowych. W „Krainie Jane Austen”, oprócz Keri Russell, pojawiają się także Jennifer Coolidge i Jane Seymour, co dodaje produkcji dodatkowego uroku. Jest to propozycja dla tych, którzy marzą o ucieczce od codzienności do świata, gdzie miłość, etykieta i dobre maniery wciąż mają znaczenie.