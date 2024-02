Mocny temat na oficjalnej zapowiedzi. Netflix ekranizuje wywiad, który wstrząsnął mediami

Cztery lata temu stacja BBC – po niełatwej przeprawie z administracją pałacu Buckingham – światło dzienne ujrzał wywiad dziennikarki Emily Maitlis z księciem Andrzejem. Syn królowej Elżbiety II miał odpowiedzieć na zarzuty brania udziału w skandalu Jeffrey’a Epsteina, mając w tym swój prywatny interes. Członek rodzinny królewskiej chciał wykorzystać tę okazję do publicznej ochrony swojego dobrego imienia, ale wywiad nie potoczył się zgodnie z jego oczekiwaniami. Dociekliwość dziennikarzy BBC sprawiła, że Andrzej pogrążył się do reszty. Teraz ta historia trafi na srebrne ekrany dzięki platformie Netflix.

Gillian Anderson w roli dziennikarki, która pogrążyła członka rodziny królewskiej

Skandal Epsteina związany z wykorzystywaniem nieletnich zszokował świat, sprawiając, że część celebrytów, odwiedzająca niesławną wyspę, została na długo wykreślona z medialnego życia. Książę Andrzej usilnie chciał oczyścić się z zarzutów, ale jego manipulacje i kłamstwa były szybko kontrowane przez brytyjską dziennikarkę, co finalnie doprowadziło do odsunięcia księcia od królewskich obowiązków – wszystko to zaś zostało ze szczegółami opisane w książce Sam McAlister pod tytułem Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews.

Netflix – inspirując się książką – zapożyczył tytuł Scoop (w polskiej wersji „Mocny temat”) do swojego najnowszego filmu z Rufusem Sewellem i Gillian Anderson w rolach głównych. Według giganta VOD ma być to nie tylko głębsze przedstawienie kulis wywiadu, ale też opowieść o silnych kobietach, które wytrwałością i dociekliwością doprowadziły do upublicznienia jednego z największych skandali rodziny królewskiej.

Mocny temat zadebiutuje na Netflix 5 kwietnia.

