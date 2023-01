Cobra Kai kończy na 6. sezonie

Serial Cobra Kai pojawił się na małych ekranach za sprawą YouTube Premium. Był to jeden z pierwszych seriali powstałych z nowej inicjatywy Google, która jednak nie wytrzymała próby czasu. Cobra Kai okazał się jednak sukcesem, trafił na podatny grunt. Nastolatkowie, którzy w 1984 roku zachwycali się historią Daniela LaRusso pokazaną w filmie Karate Kid są już dorośli i z dużą chęcią chcieli zobaczyć jego dalsze perypetie. YouTube wyprodukował 2 pierwsze sezony, a później serial przejął Netflix, który opublikował kolejne 3, bardzo pozytywnie przyjęte serie. Teraz jednak historia ma ponownie dobiec końca, sezon 6., który trafi na platformę już wkrótce będzie ostatnim. Poniżej znajdziecie jego zapowiedź.

Scenarzyści serialu przygotowali też krótki list do fanów serialu, w którym wyjaśniają powody swojej decyzji. Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg zawsze chcieli zakończyć serial na swoich warunkach i zostawić bohaterów w takim miejscu, w jakim sobie wymarzyli. Netflix dał im taką możliwość i za to są wdzięczni. Jednocześnie nie wykluczają, że Cobra Kai jeszcze kiedyś wróci na małe lub nawet duży ekran, ale będzie to już całkiem inny wątek. Jednocześnie otrzymaliśmy zapewnienie, że nadchodzący 6. sezon będzie tym największym i najlepszym. Nie wiemy czy to oznacza, że dostaniemy więcej niż zwyczajowe 10 odcinków, ale jest na to spora szansa. Pewne jest jednak, że nudno nie będzie.

Netflix jeszcze nie zdradza kiedy 6. sezon będzie miał swoją premierę, ma to nastąpić wkrótce, co może oznacza zarówno luty, jak i czerwiec tego roku. Dla przypomnienia 5. sezon debiutował zaledwie we wrześniu zeszłego roku, a wcześniejsze sezony dzieliło od 9 do 12 miesięcy, więc premiera w okolicach lata wydaje się bardziej prawdopodobna. Miejmy nadzieje, że fani serialu nie będą musieli za długo czekać.