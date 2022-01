Netfix i Łódzka Szkoła Filmowa rozpoczynają długofalową współpracę. Na czym będzie polegać?

Aktorstwo to trudny kawałek chleba — prawdopodobnie wiedzą o tym wszyscy, którzy próbowali swoich sił w tej branży. Niezależnie od kraju, przebicie się do mainstreamu wymaga nie tylko talentu i ciężkiej pracy, ale także szczęścia. Netflix wyciąga rękę ku młodemu pokoleniu filmowców i oficjalnie ogłasza długofalową współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L.Schillera w Łodzi.

Netflix chce ułatwić młodemu pokoleniu artystów start w branży

Jak czytamy w informacji prasowej — Netflix planuje cykl warsztatów dla studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Zainicjowany przez nich projekt ma pomóc młodym artystom start w branży i wprowadzić ich do profesjonalnej kariery w branży. Założenie jest takie, że ma to być długoterminowa współpraca popularnej branżowej placówki z serwisem VOD. Netflix ma nadzieję, że dzięki temu przyczyni się do rozwoju twórczego nowego pokolenia filmowców z Polski. Nie jest to jedyne miejsce w którym Netflix angażuje się w pomoc młodym: to część międzynarodowego programu Netflix Grow Creative, w ramach którego studenci scenopisarstwa, organizacji produkcji filmowej oraz reżyserii mogą dołączyć do warsztatów prowadzonych przez ekspertów ze swoich dziedzin. Wśród nich znalazły się m.in. prowadzenie i koordynacja twórcza współpracy, pisanie i rozwój scenariusza czy przygotowanie do pitchingów.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z rozpoczęcia współpracy ze Szkołą Filmową w Łodzi. To uczelnia zaliczana do ścisłej czołówki szkół filmowych na świecie, która ponadto wywiera istotny wpływ na całą branżę audiowizualną w Polsce. To właśnie tutaj rodzą się i kształtują polskie talenty filmowe. Poprzez działania, wchodzące w skład szerszego programu Grow Creative, chcemy wspierać rozwój artystyczny i zawodowy uzdolnionych studentów i studentek oraz zapewnić im jak najlepszy start w profesjonalnej karierze. To nie jednorazowa inicjatywa, ale początek naszej długofalowej inwestycji w relacje ze Szkołą Filmową w Łodzi i, tym samym, w przyszłość polskiej branży filmowej i telewizyjnej – komentuje Christopher Mack, dyrektor programu Grow Creative w Netflix.

Rektorka Szkoły Filmowej, dr. hab. Milenia Fiedler dodaje:

(...) cieszy nas perspektywa współpracy z Netflix, która wzbogaci ofertę edukacyjną Szkoły i umożliwi zdobycie ponadprogramowej wiedzy o rozwijaniu projektów filmowych i serialowych oraz o standardach technologicznych i organizacyjnych profesjonalnej produkcji. Takie umiejętności bezpośrednio przekładają się na wzrost zawodowych kompetencji i zwiększenie szans naszych absolwentów i absolwentek na budowanie kariery zawodowej i własnej ścieżki artystycznej.

Na dobry początek współpracy odbyły się dwudniowe warsztaty, których uczestnicy mogli bezpośrednio od profesjonalistów dowiedzieć się więcej na temat sztuki opowiadania historii, specyficznych zasadach produkcji, finansowania oraz postprodukcji. Prowadzący mieli tam również zdradzić co nieco na temat tajników procesu pozyskiwania tytułów dla Netflixa.