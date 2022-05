Spadła czy została zepchnięta? "Schody" w maju na HBO Max

"Schody" to na pewno tytuł, który w pierwszej kolejności przywodzi na myśl serial dokumentalny Netfliksa. Dostępny od wielu lat tytuł cieszył się sporą popularnością, a teraz ta tajemnicza sprawa stanie się fabułą serialu HBO. W rolach głównych obejrzymy Colina Firtha, który wcieli się w Michaela Petersona oraz Toni Colette grającą jego żonę Kathleen Peterson. Produkcja skupia się na zagadkowej śmierci Kathleen, którą znaleziono ciężko poranioną na dole schodów. Czy została zepchnięta? A może ktoś ją zepchnął? Zwiastun pokazuje, że serial pokaże nam naprawdę sporo z codziennego życia rodziny Petersonów, by jak najlepiej nakreślić tło i okoliczności tej tragedii. Ale czy twórcy pokuszą się o wyjaśnienie tej zagadki?

Ten serial był kiedyś prawdziwym hitem!

Pojawienie się "Życia na fali" na HBO Max to istotne wydarzenie dla tej części widzów, którzy mieli szansę oglądać ten serial w przeszłości i skończyli całości lub maja ochotę na powtórkę. Czy nowi widzowie zainteresują się tym serialem młodzieżowym? Trudno powiedzieć, bo choć w swoim czasie był on jednym z najpopularniejszych tytułów dla dorastających osób, tak dziś może nie wpisać się tak dobrze w panujące zainteresowania i trendy. Punktem wyjścia do historii jest wpadający w tarapaty Ryan (Ben McKenzie), do którego pomocną rękę wyciąga Sandy Cohen (Peter Gallagher) przygarniając go pod swój dach. Jak poradzi sobie zwykły chłopak trafiający pod dach bogatej rodziny z pięknej okolicy?

Wszystkie części Bonda i nowe seriale

Wśród filmowych nowości nie sposób nie zauważyć wielkiego hitu "Nie czas umierać" oraz całej listy filmów z Jamesem Bondem. Produkcje wracają na HBO Max po dłuższej przerwie, więc miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie to tylko tymczasowa dostępność. Możemy więc powtórzyć ponad 20 pełnometrażowych produkcji z agentem 007, ale - co ciekawe - nie jest to najlepsza możliwa jakość dostępna online, ponieważ w iTunes/Apple TV filmy są oferowane w 4K. Obecność w ofercie HBO Max odciąży nas jednak finansowo, gdyż w ramach abonamentu obejrzymy wszystkie filmy, a wypożyczenie lub kupno każdego z nich pojedynczo wyniosłoby nas znacznie, znacznie drożej.

HBO Max przyniesie nam w maju także nowy serial "Miłość ponad czasem", w którym para małżonków miewa swoje problemy... z podróżą w czasie. Dostaniemy też program "Dzika Rumunia" ukazujący piękno natury rumuńskiej, drugi sezon serialu "Komediantki".

HBO Max - nowości maj 2022

Nowe seriale w maju na HBO Max

Schody (The Staircase) – premiera: 6 maja

Serial Schody przedstawia opartą na faktach historię Michaela Petersona (Colin Firth) wraz z jego rozległą rodziną z Północnej Karoliny, skupiając się na podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson (Toni Colette). Życie na fali I-IV (The O.C. I-IV) – premiera: 11 maja, wszystkie sezony

Dzika Rumunia (Wild Romania) – premiera: 12 maja. Miniserial dokumentalny Max Original ukazujący piękno rumuńskiej przyrody.

Komediantki s2 – premiera: maj, data premiery wkrótce. Drugi sezon nagrodzonego Emmy serialu o relacji legendy sceny komediowej Las Vegas Deborah Vance (Jean Smart) i młodej scenarzystki Avy (Hannah Einbinder). Ich znajomość ewoluuje, gdy podróżują przez USA, pracując nad nowym stand-upem Deborah

Miłość ponad czasem (The Time Traveler's Wife) – premiera: 16 maja. Serial stworzony przez Stevena Moffata na podstawie popularnej powieści o tym samym tytule. Produkcja śledzi zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare (Rose Leslie) oraz Henrym (Theo James), którzy jako małżeństwo borykają się z problemem… podróży w czasie.

Nowe filmy w maju na HBO Max

Nie czas umierać (No Time To Die) – premiera: 1 maja (+wszystkie filmy 007 poniżej) Spectre Skyfall 007 Quantum of Solace (Quantum of Solace) Casino Royale Śmierć nadejdzie jutro (Die Another Day) Świat to za mało (The World Is Not Enough) Jutro nie umiera nigdy (Tomorrow Never Dies) GoldenEye Licencja na zabijanie (Licence to Kill) W obliczu śmierci (The Living Daylights) Zabójczy widok (A View to a Kill) Nigdy nie mów nigdy (Never Say Never Again) Ośmiorniczka (Octopussy) Tylko dla twoich oczu (For Your Eyes Only) Moonraker Szpieg, który mnie kochał (The Spy Who Loved Me) Człowiek ze złotym pistoletem (The Man with the Golden Gun) Żyj i pozwól umrzeć (Live and Let Die) Diamenty są wieczne (Diamonds Are Forever) W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości (On Her Majesty´s Secret Service) Żyje się tylko dwa razy (You Only Live Twice) Casino Royale (1967) Operacja Piorun (Thunderball) Goldfinger Pozdrowienia z Rosji (From Russia with Love) Doktor No (Dr. No)

Ferrari: Race to Immortality – premiera: 1 maja

Księżyc, 66 pytań (Moon, 66 Questions) – premiera: 1 maja

Punkt wrzenia (Boiling Point) – premiera: 1 maja

Ciała elektryczne (Electric Bodies) – premiera: 1 maja

Chłopiec w pasiastej piżamie (The Boy in the Striped Pajamas) – premiera: 2 maja

Do diabła z miłością (Down with Love) – premiera: 3 maja

Projekt Klary (Playing Cupid) – premiera: 5 maja

Macabre – premiera: 6 maja

Plan A – premiera: 6 maja

Baader Meinhof (The Baader Meinhof Complex) – premiera: 6 maja

Snajper (The Marksman) – 7 maja

Angry Birds Film (The Angry Birds Movie) – premiera: 7 maja

Steve McQueen: Nieukończony film (Steve McQueen: The Lost Movie) – premiera: 8 maja

Zabójczy koktajl (Gunpowder Milkshake) – premiera: 8 maja

Birdman (Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)) – premiera: 8 maja

Charlotte – premiera: 8 maja

Persona Non Grata – premiera: 9 maja

O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry (The Englishman Who Went Up A Hill But Came Down A Mountain) – premiera: 9 maja

Once – premiera: 12 maja

Córka (The Daughter aka La Hija) – premiera: 13 maja

Transporter (The Transporter) – premiera: 13 maja

Poświęcenie (Commitment) – premiera: 14 maja

Poświęcenie Hasana (Commitment Hasan) – premiera: 14 maja

Candyman – premiera: 15 maja

Wybuchowa para (Knight and Day) – premiera: 15 maja

Kozaczki z pieprzykiem (Kinky Boots) – premiera: 16 maja

Wszystko w porządku (I'm Fine (Thanks for Asking) – premiera: 16 maja

Dla dzieci: