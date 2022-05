Wedle badania Gemius/PBI w kwietniu 2022 roku gigant pozostawał niezagrożonym liderem w Polsce z blisko 14 mln użytkowników. Netflix zanotował co prawda spadek z 14,02 mln do 13,82 mln użytkowników, ale wzrósł czas spędzony w serwisie ze średnio 5:05 godziny do średnio 5:23 godziny. Trudno więc w jakimkolwiek wymiarze określać to mianem drastycznych spadków czy poważnego problemu Netfliksa, ale sytuację musimy monitorować w kolejnych miesiącach, gdyż niezadowolenie klientów jest coraz bardziej zauważalne i zmiany w zestawieniu mogą być znacznie większe.

Netflix traci, ale nadal prowadzi. HBO Max drugie, ale zyskuje

Chyba dla nikogo nie jest większym zaskoczeniem zysk HBO Max w stosunku miesiąc do miesiąca. Liczba realnych użytkowników wzrosła z 5,5 mln do 5,96 i niedługo platforma może przekroczyć barierę 6 mln subskrybentów. Widzowie poświęcili też więcej czasu na oglądanie na HBO Max, bo średni czas wzrósł z 1:19 do 1:33. Wprowadzenie zupełnie nowej platformy, rozbudowanej i odświeżonej biblioteki, a także uruchomienie promocji -33% na zawsze sprawiło, że zainteresowanie jest naprawdę spore, a nowości serialowe i filmowe, a także uzupełnianie braków w zaległych tytułach powodują, że widzowie chętnie korzystają z HBO Max.

Player i CANAL+ w środku stawki

Czasy, gdy Player przewodził rankingowi mamy za sobą i być może jeszcze wrócą, ale w chwili obecnej polski serwis zamyka podium z nieco niższym wynikiem w porównaniu do tego z poprzedniego miesiąca. Spadek z 4,2 do 4 mln realnych użytkowników może np. wynikać z kalendarza premier, a także aktywności innych serwisów, które kuszą nowymi tytułami oraz promocjami. Kolejne pozycje w zestawieniu Mediapanelu zajmują CANAL+online oraz CDA i TVP, a najsłabiej ze wszystkich w rankingu wypada Prime Video. Platforma Amazonu cieszy się niecałymi 2 mln użytkowników i średnim czasem aktywności na poziomie 43 minut, więc widzowie najwyraźniej oglądają tylko to, co zamierzają zobaczyć i nie poświęcają serwisowi więcej czasu.

Użytkownicy (Real Users) Zasięg ATS 1 NETFLIX (www+app) 13 815 684 45.94% 5h 23m 2s 2 HBO MAX (www+app) 5 954 148 19.80% 1h 33m 39s 3 PLAYER (www+app) 4 019 544 13.37% 2h 58m 40s 4 CANAL PLUS (www+app) 3 174 390 10.56% 1h 27m 25s 5 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 3 104 730 10.32% 39m 28s 6 TVP (www+app) 2 750 598 9.15% 3h 24m 44s 7 POLSAT BOX GO (www+app) 2 741 688 9.12% 1h 29m 24s 8 POLSAT GO (www+app) 2 404 242 8.00% 2h 13m 33s 9 WP.PL (www+app) 2 191 860 7.29% 44m 46s 10 PRIME VIDEO (www+app) 1 969 110 6.55% 43m 14s

Źródło: Gemius/PBI

Wspomniane CANAL+ online i CDA oscylują wokół wyniku na poziomie 3,1 mln użytkowników, ale z bardzo różnym średnim czasem aktywności (blisko 1,5 godziny na C+ i nieco ponad 39 minut na CDA). Może to wynikać z obecności sportowej oferty na CANAL+, gdyż transmisje na żywo z wydarzeń potrafią przyciągnąć widzów na dłuższy czas. Wielka szkoda, że nie możemy dokładnie przeanalizować tego, jak dużo widzów korzysta z treści na życzenie, a ile osób ogląda materiały live.

Viaplay i Disney+ powalczą o widzów

Rywalizację o polskiego widza kontynuuje Viaplay z 1,3 mln realnych użytkowników, ale wszystko to może ulec zmianie, gdy do katalogu platformy trafią zapowiadane F1 oraz angielska Premier League. Wtedy Viaplay będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można śledzić zmagania kierowców i piłkarzy z Wysp. Dotychczas grupa widzów rozkładała się na wiele różnych serwisów online, gdzie dostępne były kanały CANAL+ oraz na abonentów telewizji kablowej i satelitarnej. W momencie, gdy Viaplay jako jedyne będzie transmitować te oraz kilka innych dyscyplin/rozgrywek, to popularność platformy w Polsce może znacząco wzrosnąć.

Przed nami oczywiście wyjątkowy okres, bo w połowie czerwca doczekamy się debiutu Disney+. Jak wpłynie to na zestawienie najpopularniejszych VOD w Polsce? Początkowy zachwyt i ciekawość widzów może mocno namieszać w rankingu, bo Disney+ już teraz wzbudza ogromne emocje i wiele osób na pewno skorzystało z promocji, którą przygotowano przed startem usługi. Przypomnę, że do 13 czerwca możecie zarejestrować się jako chętni na promocyjną cenę 229 zł za rok (płatne z góry). Później do 26 czerwca należy wykupić za tę kwotę dostęp, więc mamy około 2 tygodni na sprawdzenie katalogu i aplikacji Disney+.