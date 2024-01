Ten serial był gigantyczny hitem. Netflix nakręci jeszcze dwa

Produkcje Harlana Cobena ponownie zawitają na ekrany za sprawą Netfliksa. Po sukcesie globalnego hitu "Juz mnie nie oszukasz", platforma ogłosiła, że zamówiła kolejne dwie adaptacje powieści Cobena - "Tęsknię za tobą" oraz "O krok za daleko". To dobra wiadomość dla fanów seriali tego autora, ponieważ Netflix wydaje się być ekspertem od współpracy z pisarzem i przygotowywania popularnych produkcji dla szerokiej publiczności.

Wcześniej Netflix miał okazję zrealizować kilka projektów opartych na twórczości Harlana Cobena, w tym polskie produkcje takie jak "W głębi lasu" czy "Zachowaj spokój". Obydwa seriale był co najmniej dobre i cieszyły się popularnością także poza granicami naszego kraju. Być może nie zdobyły najwyższych ocen, ale w rankingach Netfliksa były naprawdę wysoko przez dłuższy czas. I na tym właśnie zależy platformie.

Już mnie nie oszukasz - sukces serialu Netflix

Najnowszym hitem, którym zaskoczył nas Harlan Coben, jest serial "Już mnie nie oszukasz". Premiera tego dzieła miała miejsce 1 stycznia, a główną rolę zagrała Michelle Keegan jako Maya Stern. Serial opowiada o jej trudnościach w pogodzeniu się z morderstwem męża i siostry. Produkcja zdobyła aż 61 milionów wyświetleń w pierwszych dwóch tygodniach od premiery, wskakując na szczyt globalnego rankingu najpopularniejszych anglojęzycznych seriali na Netfliksie. W Wielkiej Brytanii również zdobył olbrzymią popularność, a pierwszy odcinek obejrzało 6,3 miliona widzów.

Seriale podobne do Już mnie nie oszukasz

Teraz, z uwagi na ogromne zainteresowanie, Netflix zdecydował się na kolejne dwie adaptacje powieści Cobena. "Tęsknie za tobą" przeniesie nas w świat detektywa Kat Donovan, której życie komplikuje się, gdy natyka się na swojego dawno utraconego narzeczonego na aplikacji randkowej. Sprawa ta zmusza ją do powrotu do tajemnic związanych z morderstwem jej ojca. Za reżyserię odpowiada Sean Spencer, a scenariusz napisze Victoria Asare-Archer, autorka dwóch odcinków "Zostań przy mnie".

Z kolei "O krok za daleko" opowie o życiu Simona, którego doskonałe życie rozpada się, gdy jego najstarsza córka Paige ucieka i zostaje znaleziona bezbronna w parku miejskim po zażyciu narkotyków. Poszukiwania Simona wiodą go przez niebezpieczne podziemie, gdzie szokujący akt przemocy dodatkowo wstrząsa jego życiem. Za scenariusz odpowiada Danny Brocklehurst, a w roli producenta wykonawczego ponownie zobaczymy Cobena oraz Nicola Shindler, założycielkę Quay Street Productions.

Seriale Harlana Cobena na Netflix

Netflix kontynuuje swoją owocną współpracę z Cobenem, który sprzedał już ponad 80 milionów książek na całym świecie. W swoim dorobku Netflix ma już kilka seriali nakręconych na podstawie książek lub scenariuszy autora. Za najlepszy najprawdopodobniej uznaje się serial "Niewinny" z 2021 roku - pierwsza hiszpańskojęzyczna produkcja Cobena. Historia skupia się na Mateo, który po przypadkowym zabójstwie stara się odbudować życie. Z tego samego roku pochodzi serial "Zostań przy mnie" - efekt współpracy z Richardem Armitage łączy trzy pozornie niepowiązane postacie poprzez tajemnicze zdarzenie.

"Safe" to pierwsza kolaboracja z Netfliksem, a w roli głównej wystąpił doskonale znany widzom Michael C. Hall. Produkcja opowiada o wdowcu w świecie intryg po zaginięciu córki. Bardzo dobrze przyjęty był "The Stranger" - serial oparty na powieści z 2015 roku z Richardem Armitage w roli Adama Price'a, któremu nieznajoma zdradza szokującą informację na temat jego żony, dlatego bohater zaczyna szukać odpowiedzi i wplątuje się w skomplikowaną intrygę.