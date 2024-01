Nowe filmy i seriale w tym tygodniu - te produkcje trzeba zobaczyć

Kos

W Polsce wrze wiosną 1794 roku. Generał Tadeusz "Kos" Kościuszko (Jacek Braciak) powraca do kraju, planując wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, angażując do tego polską szlachtę i chłopów. W towarzystwie generała jest wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), tropi Kościuszkę wraz z listem gończym, by schwytać generała za wszelką cenę, zanim jeszcze uda mu się wywołać narodową rebelię.

Od 26 stycznia w kinach

Władcy przestworzy

Na podstawie scenariusza Johna Orloffa "Władcy przestworzy" powstała ekranizacja książki Donalda L. Millera o tym samym tytule. Producentami wykonawczymi są Steven Spielberg i Tom Hanks. Serial opowiada o mężczyznach z 100. Grupy Bombowej, zwanej "Krwawą Setką", którzy odważnie przeprowadzają niebezpieczne naloty bombowe na nazistowskie Niemcy. Walcząc na wysokości 25 000 stóp, muszą zmagać się z ekstremalnymi warunkami, brakiem tlenu i czystym przerażeniem walki. Główny wątek "Władców przestworzy" to przedstawienie psychologicznej i emocjonalnej ceny, jaką płacą ci młodzi mężczyźni, dążąc do pokonania Trzeciej Rzeszy Hitlera. Niektórzy zostali zestrzeleni i schwytani, inni ranieni lub zabici. Bez względu na indywidualny los, wszyscy ponieśli sporą stratę.

Od 26 stycznia na Apple TV+

Griselda

Nowy serial Netflix nakręcony przez twórców kultowego "Narcos". Inspirację do historii czerpie się z życia Griseldy Blanco, kolumbijskiej baronki narkotykowej. Sofię Vergarę zobaczymy w roli głównej, co jest jej pierwszą rolą dramatyczną w dorobku. Do tej pory była znana głównie z roli w serialu komediowym "Współczesna rodzina" oraz jako jurorka amerykańskiej edycji "Mam talent!". W ramach tej produkcji pełni również funkcję producentki wykonawczej. Odpowiedzialni za serial są także, między innymi, producent Eric Newman oraz reżyser Andrés Baiz.

Od 25 stycznia na Netflix

Emigrantki

"Emigrantki" to burzliwa historia rozgrywająca się w tętniącym życiem Hongkongu. Po niespodziewanej tragedii rodzinnej losy trzech Amerykanek – Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) i Mercy (Ji-young Yoo) – splatają się ze sobą. Serial kwestionuje przywileje klasowe, bada to, co dzieje się, gdy zaciera się granica między ofiarą a winowajcą. Na ekranie pojawią się także Brian Tee oraz Jack Huston, którzy wcielają się w role mężów dwóch głównych bohaterek, Margaret i Hillary. Reżyserka Lulu Wang nakręciła ten sześcioodcinkowy serial limitowany oparty na bestsellerowej powieści „The Expatriates” autorstwa Janice Y.K. Lee.

Od 26 stycznia na Prime Video

Władcy wszechświata: Rewolucja

Gdy książę Adam staje przed nowymi obowiązkami związanymi z byciem He-Manem, zmechanizowany Szkieletor, posługujący się mocą matki, atakuje serce Eterni. Adam musi dokonać wyboru pomiędzy berłem a mieczem oraz między lojalnością wobec życia królewskiego a oddaniem się roli mistrza! Teela, nowa czarodziejka, przemierza mgłę cytadeli w poszukiwaniu sekretu Wężowej Magii. Jej celem jest odbudowa magicznego królestwa i wsparcie He-Mana w powstrzymaniu największego zagrożenia, jakie kiedykolwiek zagrażało Eternii – powrotu despoty Hordaka, bezwzględnego przywódcy Imperium Hordy.

Od 25 stycznia na Netflix

Mikroświat

Dzięki dokumentowi odkryjesz niewidoczny wcześniej mikroświat, w którym charyzmatyczni miniaturowi bohaterowie posługują się niesamowitymi supermocami, aby przetrwać. Razem z pszczółami storczykowatymi przemierzysz dżunglę, z pająkiem zanurzysz się w sercu miasta podczas skoku na bungee, a w wiejskim stawie staniesz do walki z potworami. Najnowsze techniki filmowania oraz świeże odkrycia naukowe pozwalają zobaczyć (prawie) na własne oczy wydarzenia, które rozgrywają się tuż pod naszym nosem, a które przegapiamy każdego dnia.

Od 24 stycznia na Disney+