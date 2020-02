Najbardziej irytującą mnie funkcję Netflix nareszcie można wyłączyć

Interfejs Netfliksa na telewizorach znacząco się nie zmienił na przestrzeni lat. Nadal opiera się na rzędach miniaturek z okładkami filmów i seriali, ale w międzyczasie zdążyły pojawić się nowinki w postaci bocznego menu nawigacyjnego czy nowego podglądu kart z tytułami. Ten ostatni opisywałem niedawno na Antyweb i choć wydawało się, że może to być jeden z eksperymentów Netfliksa, to najwyraźniej zmiany dokonano na stałe. Nie jestem z tego do końca zadowolony, bo zbyt dużo przestrzeni poświęcane jest na jeden tytuł, ale koniec końców przywykłem do takiego wyglądu aplikacji.

Nie przepadam za automatycznym odtwarzaniem (w tle) na Netflix

Jest jednak coś, do czego się nie przyzwyczaję. Mowa naturalnie o automatyczny odtwarzaniu materiałów na Netflix. Niezależnie od tego, czy przeglądam ofertę serwisu przeskakując z miniaturki na miniaturkę, czy wchodzę na podstronę danego tytułu, to nie chciałbym by automatycznie odtwarzany był ani zwiastun, ani sam film lub serial. Być może dla niektórych widzów jest to przydatne i pomaga w dokonaniu wyboru co obejrzeć, ale mnie (i jak się okazuje wiele innych osób też) uznało tę funkcję za irytującą.

Nie jeden materiał promocyjny lub sam początek materiału mają głośne efekty audio i wolałbym, by nie były włączane samoczynnie bez mojego udziału. Co więcej, jeśli jestem zainteresowany seansem, to wolałbym sam zadecydować o tym, kiedy włączę odtwarzanie filmu, zamiast być zmuszonym do jego zatrzymywania od razu po wyborze tytułu.

Na całe szczęście Netflix nareszcie wprowadza opcję wyłączenia automatycznego odtwarzania materiałów, a także automatycznego przechodzenia do nowych odcinków seriali. Dodatkowo, nie musimy tego robić na każdym urządzeniu z osobna, bo ustawienia synchronizują się pomiędzy nimi wszystkimi dzięki naszemu profilowi. Właśnie tak to powinno działać.