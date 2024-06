W te wakacje dwie generacje Apple TV bez Netfliksa. Jeśli z nich korzystasz, czas na nowszy sprzęt

Netflix oficjalnie informuje użytkowników, że ze względu na chęć zadbania o możliwie jak najlepsze doświadczenie związane z korzystaniem z ich aplikacji... porzuca wsparcie dla dwóch starych przystawek od Apple. Jak wynika ze wpisów zamieszczonych na Reddit, pierwsi użytkownicy otrzymują wiadomości od platformy o następującej treści:

Otrzymujesz tę wiadomość e-mail, ponieważ w przeszłości korzystałeś(-aś) z Apple TV (2. generacji) i/lub Apple TV (3. generacji) z Netflix. Niestety, 31 lipca 2024 r. wycofujemy wsparcie dla tych urządzeń. Wiemy, że może to być frustrujące, ale robimy to, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z oglądania Netflix.

Przystawki do telewizorów cieszą się opinią długowiecznych. I... trudno im tego odmówić. Wspomniane tutaj generacje — druga i trzecia - -debiutowały kolejno w 2010 i 2012 roku, czyli kilkanaście lat temu. W świecie technologii to cała wieczność. Dość wspomnieć, że druga generacja Apple TV oferowała wsparcie dla rozdzielczości 720p — co dla wielu współczesnych miłośników telewizji brzmi dość śmiesznie. Ale tak właśnie było. To zresztą modele, które nie miały nawet dostępu do sklepu z aplikacjami: domyślnie były zamkniętym zestawem aplikacji, do których nie doinstalowywało się innych treści. Czy jest za czym płakać? Pewnie nie — wszyscy posiadacze wspomnianych modeli już dawno powinni byli pomyśleć o aktualizacji. Nie po to by wzbogacić skarbonkę Apple, ale dla własnego komfortu.