Netflixowy hit powraca. Wiemy o czym będzie nowy sezon i znamy datę premiery!

Netflixowe hity oglądalności to nie tylko seriale fabularne, ale także wszelkiej maści dokumenty. Chef's Table, czyli seria skupiająca się na legendach branży gastronomicznej od Davida Gelba, jest jednym z hitów po które chętnie sięgają nawet widzowie... niekoniecznie na co dzień zaliczający się do grona tzw. foodies. Ostatnie odcinki serialu dostaliśmy w 2022 — i skupiały się one na pizzy.

Teraz, ponad dwa lata później, uwielbiany dokument powraca - i na stół wlecą aż trzy nowe sezony. Co ważne: każdy z nich będzie skupiał się na zupełnie innym temacie!

Chef's Table powróci tej jesieni — i z kilkoma różnymi seriami!

Już tej jesieni do katalogu Netflixa trafiają aż dwie nowe serie Chef's Table. A co w nich?

Pierwsza z nich skupiać się będzie na makaronach i kluseczkach — i zadebiutuje ona najwcześniej, bo już drugiego października.

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem tuż za nią do katalogu wskoczy siódmy sezon Chef's Table — i ten będziemy mogli oglądać już od 27 listopada.

Myśleliście że David Gelba powiedział już ostatnie słowo? Nic z tych rzeczy — bowiem już teraz wiadomo, że w przyszłym roku Chef's Table doczeka się kolejnego spin-offu. Tym razem skoncentrowanego w 100% na legendach kuchni.

Chef's table: pasja, praca i determinacja od kuchni

Chef's Table to jedna z tych produkcji, które wyróżniają się na tle konkurencji i poza przepiękną realizacją i znakomitymi historiami, zabiera widzów także do świata ciężkiej pracy, nieustannej determinacji i walki. Myślę że to jeden z sekretów, dlaczego akurat tę serię tak bardzo ukochali sobie widzowie na całym świecie!