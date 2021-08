CANAL+ nie widzi siebie jako serwis VOD rywalizujący z pozostałymi graczami na rynku, lecz jako platformę, dzięki której widzowie będą mieli dostęp do jak największej liczby treści. Już teraz dzięki pakietom można zdecydować się na ofertę CANAL+, HBO, sportowe (np. Eleven Sports), a najnowszym wariantem będzie wspólny pakiet CANAL+ i Netfliksa. Nie jest to pierwsze tego typu działanie CANAL+, ponieważ wcześniej wprowadził aplikację Netfliksa i jego katalog do swojej oferty telewizji satelitarnej i na dekoderach.

CANAL+ online i Netflix w jednym pakiecie

Teraz nadszedł czas na mariaż z CANAL+ online, gdzie możliwe jest oglądanie wszystkich produkcji oryginalnych CANAL+ (seriali, filmów, dokumentów, programów lifestyle’owych) oraz sportu na żywo (m.in. PKO BP Ekstraklasa, Premier League (liga angielska), LaLiga Santander (liga hiszpańska), Ligue 1 Uber Eats (liga francuska), turnieje tenisowe WTA (mecze m.in. Igi Świątek) i NBA), a także 10. kanałów z rodziny CANAL+.

To kolejny etap strategicznej współpracy Netflix z CANAL+ Polska, którą rozpoczęliśmy już w 2019 roku, a dzisiaj rozszerzamy ją o CANAL+ online. Dzięki naszemu partnerstwu zaoferujemy polskim widzom CANAL+ jeszcze bogatszy dostęp do ich ulubionych seriali, filmów oraz wyjątkowych tytułów dla najmłodszych z unikalnej biblioteki Netflix. Tym samym stworzyliśmy na polskim rynku jedyną w swoim rodzaju ofertę online z dostępem do najlepszych filmów, seriali i transmisji sportowych - Maja Porczyńska, Head of Business Development and Strategic Partnerships in CEE

Ile kosztuje pakiet CANAL+ i Netflix?

Za pierwszy miesiąc dostępu zapłacicie 40 zł, a każdy następny to koszt 65 zł. Z serwisów CANAL+ i Netflix korzystać będziecie jednak oddzielnie, a nie jak w przypadku pakietu HBO, gdzie treści z HBO GO dystrybuowane są za pośrednictwem platformy CANAL+. Logowanie do Netflix będzie niezależne, a do Waszej dyspozycji będą wszystkie sposoby korzystania z Netfliksa na komputerach, telewizorach, tabletach i smartfonach czy konsolach.