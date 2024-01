Nadchodzący hit Netfliksa z nowym zwiastunem. Wygląda świetnie!

Netflix nauczył się robić dobre produkcje live-action… wreszcie!

Jak informowałem jakiś czas temu, Netflix jeszcze niedawno nie mógł pochwalić się dobrymi produkcjami live-action. Mieliśmy już filmy czy seriale na podstawie takich dzieł jak na przykład Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Bleach czy Death Note — i możemy ze spokojem stwierdzić, że żadna nie należała do wybitnych, a kilka było na tyle złych, że już ich nawet nie ma na platformie z wielkim, czerwonym N w logo. Tę passę przerwał One Piece, który okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Źródło: Netflix

Serial, który powstał przy współpracy z Shueisha i wyprodukowany został przez Tomorrow Studios i Netflix, wspiął się na sam szczyt i był numerem jeden na platformie chwilę po premierze. One Piece na wtedy osiągnął pułap ponad 140 milionów godzin oglądania i łącznie 18,5 miliona wyświetleń. Okazuje się, że wkrótce na platformie pojawi się nowy serial live-action — i można pokładać w nim wielkie nadzieje! Wkrótce na Netflix pojawi się nowy serial live-action, który również ma wielki potencjał.

Źródło: Netflix

Avatar: The Last Airbender kolejnym hitem Netfliksa? Wszystko na to wskazuje!

Netflix opublikował dziś świeżutki zwiastun zbliżającego się wielkimi krokami serialu Awatar: Ostatni władca wiatru. Jeśli jesteście ciekawi, do czego dokładnie odniesie się serial, to platforma z wielkim czerwonym N w logo opisuje tę produkcję w następujący sposób:

Cztery narody świata żyły kiedyś w harmonii, a Avatar, pan wszystkich czterech żywiołów, utrzymywał między nimi pokój. Ale wszystko się zmieniło, gdy Naród Ognia zaatakował i unicestwił Nomadów Powietrza, co było pierwszym krokiem magów ognia w kierunku podboju świata. Avatar: Ostatni władca wiatru opowiada historię młodego Nomady Powietrza o imieniu Aang, który budzi się w świecie spustoszonym przez wojnę. Wraz ze swoimi nowo poznanymi przyjaciółmi, Sokką i Katarą, wyrusza w pełną akcji wyprawę, aby zająć należne mu miejsce jako kolejny Avatar.

Nowy zwiastun wygląda naprawdę nieźle i zapowiada się na to, że Avatar: The Last Airbender nie będzie nas nudził. Premiera serialu już 22 lutego na Netfliksie!

Źródło: YouTube / Netflix