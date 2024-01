Oto prawdziwa magia Apple. Ludzie masowo kupują ich produkty w ciemno

Już w przyszłym tygodniu do klientów mają trafić gogle rozszerzonej rzeczywistości Vision Pro. Sprzęt dla największych geeków i gadżeciarzy. Urządzenie dla typowych early adopterów: niezwykle kosztowne, sprzedające nową wizję rzeczywistości.

Obecnie nawet w gronie pasjonatów technologii mówi się o pierwszej wersji sprzętu jako czymś dla największych miłośników firmy i/lub rozszerzonej rzeczywistości. Ale jak wynika z informacji podanych przez znanego i cenionego analityka specjalizującego się w tematyce Apple, Ming-Chi Kuo, ten niszowy gadżet przed premierą sprzedał się w niemal 200 tys. egzemplarzy.

Vision Pro: drogie i niepewne. A i tak będą hitem

Jak poinformował nas analityk, obecnie Apple miało sprzedać już około 160-180 tysięcy sztuk Vision Pro. Zmienił się czas potencjalnej dostawy przy próbie złożenia zamówienia przedpremierowego, a to sugeruje, że podstawowy nakład przygotowywany przez giganta z Cupertino został już wyprzedany. Ponadto zlokalizowane w Chinach fabryki mają pracować nieprzerwanie nawet podczas tamtejszych celebracji noworocznych, podczas których to zwyczajowo wszystkie biznesy są zamknięte.

Nowa kategoria produktowa u Apple budzi spore zaciekawienie tłumu, ale mimo wszystko warto mieć na uwadze, że póki co... no cóż — doświadczenie to będzie dalekie od ideału. Recenzenci już teraz alarmują, że po 20 minutach z goglami najzwyczajniej w świecie zaczynają one ciążyć i stają się niewygodne. Ponadto wirtualna klawiatura jest średnio używalna — i by faktycznie wygodnie korzystać z tego gadżetu i móc z nim pracować, niezbędne będzie podłączenie klawiatury. Na starcie też zabraknie wielu popularnych aplikacji — i mowa tu o tych największych i najpopularniejszych, po które każdego dnia sięgają miliony użytkowników z całego świata: m.in. Spotify, YouTube czy Netflix.