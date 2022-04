Każda stacja telewizyjna i platforma VOD anulują seriale, a na liście ofiar często lądują produkcje darzone sporą sympatią i oczekiwaniami. Do dziś wspominam skasowane po zaledwie jednym sezonie "FlashForward" oraz "The Event", które być może nie należały do globalnej czołówki, ale były zdecydowanie wartymi kontynuacji opowieściami, którym dalszy ciąg się po prostu należał. Wynikało ze świetnej realizacji albo intrygującej fabuły, albo z obydwu tych rzeczy. Na pewno każdy z widzów może wymienić choć jeden serial, wobec którego wiązał spore nadzieje, ale nie było mu dane ujrzeć nowych odcinków.

Fanom udawało się ratować skasowane seriale

Nietypowym wyjątkiem jest jeden z moich ulubionych seriali, czyli "Jericho", z którego anulowaniem fani nie mogli pogodzić się do tego stopnia, że organizowane były dość głośne akcje i protesty, w tym wysłanie do siedzib stacji w Nowym Jorku i Los Angeles... orzeszków. Było ich w sumie 40 tysięcy funtów (niecałe 19 tysięcy kilogramów), czyli około 9 mln orzeszków. Przyniosło to częściowy efekt, bo po liczącym 22 odcinki pierwszym sezonie nakręcono tylko 7 epizodów w drugim sezonie. Historia była kontynuowana na kartach komiksu, ponieważ 2. sezon posiadał alternatywne zakończenie. Niestety, nic więcej fani nie zdołali wywalczyć.

Nawet Netflix odkupował i wznawiał seriale

Tego typu sytuacji dziś już się nie spotyka, co w dużej mierze może być efektem ogromnej liczby produkcji realizowanych przez cały rynek. Widzowie są dziś w stanie szybko pogodzić się z anulowaniem jednego z projektów stacji czy serwisu VOD, a w jego miejsce dość prędko pojawiają się nowe. Niezadowolenie fanów jest oczywiście widoczne w Sieci, pod odpowiednimi hashtagami albo w konkretnych wątkach na forach czy grupach, ale nie są to już tak skrajne i tak głośne inicjatywy. Oczywiście wielokrotnie zdarzało się tak, że to Netflix stawał się orędownikiem anulowanych seriali: "The Killing", "Lucyfer", "Czarna lista", "Designated Survivor", "Gilmore Girls" czy nawet "Star Wars: The Clone Wars".

Anulowane seriale Netfliksa w 2022 roku

Niestety, w ostatnim czasie takich wieści nie otrzymujemy zbyt wiele, a wręcz przeciwnie. Coraz częściej słyszymy o tym, że serial został anulowany lub zamówiono jego ostatni sezon. Od początku tego roku wiemy o kilkunastu serialach, które doczekają się ostatnich odcinków albo zostały anulowane (prawdopodobnie pomimo planów realizacji kontynuacji). Wśród wymienionych poniżej tytułów jest chociażby "Archiwum 81", które okazało się dość solidną produkcją i niektórzy widzowie na pewno mieli ochotę na więcej.

Czy twórcy zdołaliby napisać i nakręcić równie angażującą historię po raz drugi? Tu pojawiało się sporo wątpliwości i być może dlatego Netflix podjął decyzję o braku zamówienia na 2. sezon. Taki sam los był chyba dość prawdopodobny w przypadku "Another Life", który zakończy przygodę po dwóch sezonach, choć tutaj sytuacja była odrobinę inna, gdyż serial nie zbierał zbyt dobrych ocen. Pożegnamy też seriale "Na skraju", "Klub opiekunek", "Jeszcze nigdy...", "Cooking with Paris", "Gentefied" oraz "Diablero".

Te seriale Netfliksa nie dostaną nowych odcinków

Dla fanów "Locke & Key" też nie mam dobrych wiadomości, ponieważ Netflix podjął decyzję o zakończeniu serialu po trzech sezonach. Odbyło się to w porozumieniu z twórcami, którzy otrzymali szansę nagrania 10 odcinków 2. sezonu i 8 odcinków 3. sezonu. Najbliższy mi z całego zestawienia "OZARK" też zbliża się ku końcowi, bo 25 kwietnia pojawi się 2. część 4. sezonu, który jest już ostatnim - nieco więcej odcinków spowodowało, że finał rozbito na dwie połowy. Drugim z najbardziej rozpoznawalnych seriali Netfliksa, który zmierza ku finałowi jest "Stranger Things", którego 4. sezon pojawi się w maju i licu (dwie części), ale 5. sezon będzie już ostatnim.