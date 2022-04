Netflix tworzy 9 nowych seriali w Polsce. Stawia na ilość i różnorodność!

Dotychczasowe seriale Netfliksa w Polsce wydają się być jedynie preludium do tego, co platforma planuje pokazać w najbliższym czasie. Zapowiedziano aż dziewięć nowych seriali na 2022 rok i kolejne, a to na pewno nie wszystko.

Różnorodność to słowo klucz, gdy mówimy o nadchodzących polskich serialach Netfliksa. Odnosi się to do gatunku, inspiracji oraz sposobu realizacji, ale cel pozostaje dla każdej z tych produkcji ten sam: zainteresować widzów na całym świecie. Nawet jeśli któraś z historii wydaje nam się skrojona pod polski rynek, to możemy być pewni, że producenci postarali się też o ten globalny aspekt każdego tytułu. Wśród nowych seriali są te, które skupią się na znanych i bliskich nam postaciach, inne przybliżą nam zupełnie nowych.

Netflix ogłasza 9 nowe polskie seriale

Netflix lubi sięgać po książki, jako źródło inspiracji, dlatego wśród nowych seriali są "Detektyw Forst" i "Informacja zwrotna". Pierwsza z produkcji będzie bazować na historii napisanej przez Remigiusza Mroza, a druga na powieści Jakuba Żulczyka. We Forsta wcieli się Borys Szyc i ta informacja na pewno wzbudzi wiele emocji wśród fanów detektywa, bo takie castingi zawsze dzielą widzów. Fabuła serialu będzie napędzana zawartością dwóch książek: "Ekspozycji" i "Przewieszenia", a zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku. To oznacza jednak, że na serial zaczekamy do 2023. Podobny termin premiery tyczy się "Informacji zwrotnej", w której główną rolę zagra Arkadiusz Jakubik. Wcieli się on w byłego rockmana, który poszukując swojego zaginionego syna będzie gotowy odwiedzić najmroczniejsze zakamarki Warszawy oraz... ludzkiej psychiki.

Borys Szyc w serialu "Detektyw Forst"

Arkadiusz Jakubik

Znacznie wcześniej, bo latem 2022 roku otrzymamy dramat komediowy "Gry rodzinne", do którego scenariusz napisała Agnieszka Pilaszewska. Punktem wyjścia do tej historii jest uroczystość ślubna, w trakcie której ujawnione zostaną tajemnice rodzin młodej pary. W obsadzie znaleźli się m. in. Paweł Deląg, Bartosz Gelner, Edyta Olszówka i Eliza Rycembel. Jesienią tego roku doczekamy się jeszcze trzech bardzo różniących się od siebie seriali. "Gang zielonej rękawiczki" to czarna komedia, w której trzy szlachetne złodziejki (Zuza, Kinga i Alicja) po nieudanym napadzie znajdują schronienie w domu opieki. W serialu wystąpili m. in. Beata Bandurska, Karolina Rzepa i Mirosław Zbrojewicz.

"Pewnego razu na krajowej jedynce" to natomiast dramat komediowy, w którym nieduża pomyłka może sprowadzić spore kłopoty na grupę młodych nieznajomych. Zamiast do własnego auta, wsiadają oni do użytego wcześniej w trakcie napadu samochodu i nagle wchodzą w posiadanie dwóch milionów złotych. Decyzja o zatrzymaniu pieniędzy to spore ryzyko, tym bardziej, że ten kto je stracił na pewno będzie chciał je odzyskać. "Brokat" zabierze nas w lata 70., czyli okres, gdy komunistyczna Polska otwiera się na Zachód. Trzy kobiety postanawiają świadczyć usługi seksualne, by decydować o swoim losie i cieszyć się życiem. Na ekranie zobaczymy m. in. Magdalenę Popławską, Wiktorię Filus, Matyldę Giegżno, Jędrzeja Hycnara, Bartłomieja Kotschedoffa, Stanisława Linowskiego, Folco Marchi czy Łukasza Simlata.

Polskie seriale Netflix na 2023 rok

Gdy mówimy o 2023 roku, to tutaj Netflix stawia na jeszcze inne gatunki. "Lovzone" to serial z kategorii young adult, w którym akcja skupia się na nastolatce w spektrum autyzmu, która wybiera się nad morze z przyjacielem, by nakręcić film o miłości. Tam pojawia się chłopak, który wystawi przyjaźń dwójki filmowców na próbę. "Infamia", która jest tytułem roboczym, to produkcja analizująca sytuację nastoletniej Romki, która wróci do Polski po wielu latach życia w Wielkiej Brytanii. Jak odnajdzie się w nowej rzeczywistości i czy odnajdzie balans pomiędzy tradycyjnymi romskimi zasadamii tym, jak żyją dziś nastolatkowie?

Dla fanów sci-fi też się coś znajdzie, gdyż Bartek Prokopowicz nakręci 6-odcinkowy serial "Dziewczyna i kosmonauta", w którym dwóch przyjaciół - Nikodem i Bogdan - rywalizują o miłość pięknej Marty oraz o miejsce na statku lecącym w kosmos. Zwycięża ją Nikodem, ale wraca na Ziemię dopiero po 30 latach, w dodatku dokładnie taki sam, jaki opuścił naszą planetę. Chłopak będzie dążył do odzyskania dawnej miłości, ale świat będzie zafascynowany tajemniczym zjawiskiem. Wśród członków obsady znaleźli się Magdalena Boczarska, Magdalena Cielecka, Andrzej Chyra i Grzegorz Damięcki.

Lista polskich seriali Netflix na 2022 rok i następne

Nie moglibyśmy zatrzymać dla siebie wszystkich szczegółów, jakimi podzielił się Netflix, dlatego publikujemy pełne opisy nadchodzących polskich seriali:

Gry rodzinne

Gatunek: dramat komediowy

Reżyseria: Łukasz Ostalski

Scenariusz: Agnieszka Pilaszewska

Produkcja: Akson Studio, Michał Kwieciński

Obsada: Paweł Deląg, Bartosz Gelner, Marek Kalita, Izabela Kuna, Małgorzata Mikołajczak, Edyta Olszówka, Piotr Pacek, Eliza Rycembel

Liczba odcinków: 8

Data premiery: lato 2022

Opis: W dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym, rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.

Gang Zielonej Rękawiczki

Gatunek: komedia kryminalna | czarna komedia

Reżyseria: Tadeusz Śliwa

Scenariusz: Joanna Hartwig-Skalska, Anna Novak-Zemplinska

Produkcja: Baboo Production, Magdalena Jaworska

Obsada: Beata Bandurska, Karolina Rzepa, Mirosław Zbrojewicz

Liczba odcinków: 8

Data premiery: jesień 2022

Opis: Po nieudanym napadzie, nieuchwytny gang trzech szlachetnych złodziejek: Zuzy, Kingi i Alicji ukrywa się w cichym domu opieki. Podczas gdy policja depcze im po piętach, gang kontynuuje swoje działania w ośrodku, dając drugą młodość jego starszym mieszkańcom.

Brokat

Gatunek: dramat

Reżyseria: Marek Lechki, Anna Kazejak, Julia Kolberger, Rafał Skalski

Scenariusz: Aleksandra Chmielewska, Alicja Aromińska, Marek Baranowski, Maciej Kubicki, Sławek Lonisk, Ewa Stec

Produkcja: Telemark, Maciej Kubicki

Obsada: Magdalena Popławska, Wiktoria Filus, Matylda Giegżno, Jędrzej Hycnar, Bartłomiej Kotschedoff, Stanisław Linowski, Folco Marchi, Łukasz Simlat, Szymon Piotr Warszawski

Liczba odcinków: 10

Data premiery: jesień 2022

Opis: W połowie lat 70., kiedy komunistyczna Polska otwiera się na Zachód, trzy wyemancypowane i wyrafinowane kobiety świadczą usługi seksualne, aby cieszyć się życiem na swoich warunkach.

Pewnego razu na krajowej jedynce

Gatunek: dramat komediowy

Reżyseria: Grzegorz Jaroszuk, Jakub Piątek

Scenariusz: Dorota Trzaska

Produkcja: Opus TV

Obsada: Juliusz Chrząstowski, Łukasz Garlicki, Anna Ilczuk, Mateusz Król, Jaśmina Polak, Michał Sikorski, Maja Wolska

Data premiery: jesień 2022

Opis: Grupa skonfliktowanych nieznajomych przypadkowo rusza w trasę samochodem użytym w ucieczce po napadzie na bank, w którym znajdują dwa miliony złotych. Nieoczekiwani znalazcy postanawiają zatrzymać pieniądze pomimo tego, że grasujący na wolności przestępca zrobi wszystko, żeby je odzyskać.

Dziewczyna i kosmonauta

Gatunek: modern romance

Reżyseria: Bartek Prokopowicz

Scenariusz: Agata Malesińska

Produkcja: Lulu Production, Bartosz Cerkaski, Olga Cerkaska

Obsada: Vanessa Aleksander, Magdalena Boczarska, Magdalena Cielecka, Anna Cieślak, Andrzej Chyra, Grzegorz Damięcki, Jędrzej Hycnar, Zofia Jastrzębska, Artem Manuilov, Daria Polunina, Helena Rząsa, Kuba Sasak, Anton Solovey, Agnieszka Wagner, Andriei Żurawski

Liczba odcinków: 6

Data premiery: 2023

Opis: Dwaj piloci F-16, przyjaciele Nikodem i Bogdan, konkurują o serce pięknej Marty oraz o to, który z nich poleci w kosmos. Kosmiczną rywalizację wygrywa Nico, jednak z powodu niewyjaśnionej awarii powraca z misji dopiero po 30 latach. Pomimo upływu lat na Ziemi, wiek ocalałego kosmonauty zatrzymał się w dniu startu. Podczas gdy Nico myśli tylko o Marcie, świat pragnie poznać tajemnicę jego wiecznej młodości.

Informacja zwrotna

Gatunek: character drama | thriller

Reżyseria: Leszek Dawid

Scenariusz: Kacper Wysocki

Produkcja: Opus TV, Łukasz Dzięcioł, Piotr Dzięcioł

Obsada: Arkadiusz Jakubik

Data premiery: drugi kwartał 2023

Dodatkowe informacje: adaptacja książki Jakuba Żulczyka pt. “Informacja zwrotna”

Opis: Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna. W roli Marcina Kani - Arkadiusz Jakubik. Serial na podstawie książki Jakuba Żulczyka.

Infamia (tytuł roboczy)

Gatunek: dramat

Reżyseria: Anna Maliszewska, Kuba Czekaj

Scenariusz: Anna Maliszewska, Dana Łukasińska, Julita Olszewska

Produkcja: Watchout Studio, Justyna Pawlak

Data premiery: trzeci kwartał 2023

Dodatkowe informacje: serial na podstawie pomysłu Anny Maliszewskiej.

Opis: Po latach życia w Wielkiej Brytanii, nastoletnia Romka i jej rodzina przeprowadzają się do rodzimej Polski. Po powrocie, dziewczyna próbuje odnaleźć siebie, balansując między współczesnym światem nastolatków a tradycyjnymi romskimi zasadami.

Lovzone

Gatunek: young adult

Reżyseria: Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha

Scenariusz: Nina Lewandowska, Kamila Tarabura

Produkcja: ATM Grupa, Magdalena Zielska

Data premiery: 2023

Dodatkowe informacje: na podstawie pomysłu Kamili Tarabury i Niny Lewandowskiej

Opis: Nastolatka w spektrum autyzmu, która patrzy na świat przez obiektyw kamery, jedzie nad polskie morze ze swoim najlepszym przyjacielem, aby nakręcić film o miłości, który ma im zapewnić miejsce w wymarzonej szkole filmowej. Na horyzoncie pojawia się chłopak z obozu sportowego, którego obecność wystawia przyjaźń dwójki nastolatków na próbę.

Detektyw Forst