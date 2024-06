Inteligentny zamek i klucze od Netatmo - zrobili to inaczej niż reszta

Netatmo, francuski producent urządzeń smart home, rozszerza swoją ofertę, wprowadzając nowy Inteligentny Zamek i Klucze. Produkt ten zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i elastyczny dostęp do mieszkania. Akcesorium spełnia wymagania normy EN15684, wedle której gwarantuje najwyższy poziom ochrony mechanicznej i elektronicznej. Wykonany ze stali nierdzewnej, zamek jest odporny na próby fizycznego włamania, takie jak otwarcie wytrychem, przewiercenie, wyrwanie, przecięcie czy wybicie. Dodatkowe wzmocnienia, takie jak podkładka zapobiegająca przewierceniu i trzy kołki zabezpieczające, zwiększają poziom ochrony.

Netatmo - inteligentny klucz i zamek

Produkt Netatmo chroni również przed cyberatakami, ale nie w taki sposób, jaki moglibyście się spodziewać. Nie chodzi o firewalle i sztuczną inteligencję - on po prostu nie jest podłączony do Internetu. Odblokować go można otworzyć jedynie z bliskiej odległości za pomocą smartfona dzięki w pełni szyfrowanej komunikacji Bluetooth lub za pomocą Inteligentnych Kluczy NFC, które są w zestawie. Każdy zamek jest wyposażony w unikalny komponent Secure Element, który zatwierdza wszystkie czynności związane z otwieraniem, zamykaniem i dodawaniem nowych kluczy.

Wspomniane klucze NFC, które są integralną częścią systemu, opierają się na certyfikowanej technologii i są zabezpieczone złożonymi metodami kryptograficznymi, co czyni je niemożliwymi do podrobienia. W przypadku zgubienia lub kradzieży, można je łatwo wyłączyć za pomocą apki Home + Security. W pudełku z zamkiem znajdują się trzy klucze, ale użytkownik może przypisać dowolną ich liczbę w tej samej aplikacji, w zależności od potrzeb - maksymalna liczba kluczy przypisanych do jednego zamka wynosi 300. Co wydaje się jednak ciekawsze, jeden Inteligentny Klucz można sparować z wieloma zamkami.

Netatmo zapewnia, że instalacja Inteligentnego Zamka jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Kompatybilny z drzwiami wyposażonymi w wkładkę typu euro o grubości maksymalnej 10 centymerów, zamek można zainstalować w zaledwie kilka minut, wymieniając jedną śrubę. Dla osób, które chcą upewnić się, że ich drzwi są kompatybilne, na stronie internetowej Netatmo dostępne jest narzędzie do sprawdzania kompatybilności.

Klucz i zamek od Netatmo - bezpieczeństwo

W komunikacie prasowym czytamy, że Netatmo dbało również o certyfikację produktu. Francuska firma Synacktiv, specjalizująca się w bezpieczeństwie ofensywnym, współpracowała z Netatmo od wczesnych etapów projektu, testując architekturę techniczną zamka i analizując kod pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Produkt został także certyfikowany przez niemiecki instytut AV-Test, który ocenił go jako wzorowy w kwestii ochrony danych i solidności konstrukcji.

Użytkownicy mogą otwierać i zamykać drzwi za pomocą smartfona oraz aplikacji Home + Security. Dzięki funkcji udzielania tymczasowego dostępu, wystarczy wysłać zaproszenie z aplikacji, aby umożliwić gościom dostęp do mieszkania bez przekazywania fizycznego klucza. Będą mogli otworzyć drzwi używając swojego smartfona.

Zdalne sterowanie? Brak. Powiadomienia? Nie dla wszystkich

Zdalnie niemożliwe jest jednak zamykanie i otwieranie zamka lub dezaktywowanie wybranych kluczy - można to zrobić tylko będąc w zasięgu Bluetooth w najbliższym otoczeniu zamka. Po podłączeniu zamka do ekosystemu Apple Homekit, korzystając z Apple TV lub Homepoda, uzyskujemy możliwość otrzymywania powiadomień o otwarciu i zamknięciu zamka, ponieważ łączy się on ze wspomnianymi urządzeniami poprzez Bluetooth. Nie otwiera to jednak furtki na zdalne sterowanie zamkiem.

Bateria zamka zapewnia ponad rok działania, a użytkownik ma otrzymać powiadomienie na smartfonie, gdy będzie konieczna jej wymiana. W razie potrzeby, zamek można zasilić awaryjnie przez micro-USB np. z powerbank, co pozwala na tymczasowe jego aktywowanie i pozwala na wymianę baterii. To przedziwne, że wybrano właśnie micro-USB, a nie popularniejsze USB-C, ale patrząc na pozostałe akcesoria z oferty firmy nie jest to tak zaskakująca decyzja. Może być jednak mniej korzystna dla klientów, którzy postawili już w całości na przewody ze złączem USB-C.

Sprzedaż rusza dd 21 czerwca 2024 roku i za Inteligentny Zamek i Klucze zapłacić trzeba będzie 1629,99 zł. Dla tych, którzy potrzebują dodatkowych kluczy, istnieje możliwość zakupu trzech Inteligentnych Kluczy za 449,99 zł lub pojedynczego klucza za 179,99 zł. Dodatkowo, w ofercie znajdują się Zestawy Przedłużające do wkładki o długości 45mm oraz 50mm - każdy w cenie 139,99 zł.