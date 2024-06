Stacje pogodowe: Którą wybrać do swojego domu?

Mimo że niemal każdy z nas posiada aplikację pogodową w smartfonie, fizyczne stacje pogodowe to wciąż popularny gadżet goszczący w naszych domach. Urządzenia te pomagając nam lepiej zrozumieć warunki atmosferyczne i dostosować codzienne aktywności do warunków panujących za oknem. Wybór odpowiedniej stacji pogodowej może być jednak wyzwaniem, biorąc pod uwagę szeroki wachlarz dostępnych modeli, ich różnorodne funkcje i rozstrzał cenowy. Szukasz urządzenia dla siebie? Mamy kilka propozycji.

W tym artykule przyjrzymy się aż 10 stacjom pogodowym dostępnych na rynku, od najprostszych, budżetowych modeli po zaawansowane urządzenia wyposażone w najnowsze technologie. Każda z nich oferuje różne opcje, które mogą spełniać określone potrzeby użytkowników. Zakres cen? Od 33 do niemal 900 zł. Nie wiesz, na co się zdecydować? Ten artykuł jest dla Ciebie.

Stacja pogodowa TECHNISAT Imeteo M1

Cena: ok. 33 zł

TECHNISAT Imeteo M1 to kompaktowa stacja pogodowa z wyświetlaczem LCD, która idealnie sprawdzi się w domu lub biurze. Urządzenie pokazuje aktualne dane pogodowe i czasowe, a dzięki podpórce można je ustawić w dowolnym miejscu. Stacja umożliwia ustawienie godziny i daty, posiada budzik oraz mierzy temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Jest zasilana bateryjnie i można ją również zawiesić na ścianie. Posiada przełącznik skal temperatury – z F na C. To bardzo prosty model stacji pogodowej, bardzo łatwy w obsłudze.

Stacja pogody TREVI ME3103 Zielony

Cena: ok. 60 zł

Stacja pogodowa TREVI ME3103 oferuje nie tylko cyfrowy pomiar temperatury, ale także wilgotności powietrza, dzięki wbudowanemu higrometrowi. Urządzenie wyposażone jest w kalendarz, zegar z budzikiem oraz podświetlany ekran, który ułatwia odczyt danych. Jest dostępna w biało-zielonej kolorystyce, zasilana bateryjnie. Doskonale nadaje się do monitorowania warunków wewnętrznych.

Stacja pogody NASA WS100 Czarny

Cena: ok. 90 zł

Stacja pogody NASA WS100 to eleganckie urządzenie o trójkątnym kształcie, wyposażone w kolorowy wyświetlacz i mały głośnik do alarmów. Wykonana z czarnego, matowego tworzywa, wygląda bardzo nowocześnie. Jest zasilana bateriami AAA, co umożliwia jej umieszczenie w dowolnym miejscu. Stacja posiada czujniki wilgotności i temperatury. Wyświetla trendy zmian pogody oraz aktualny czas, datę i dni tygodnia. Jest to licencjonowany produkt NASA, choć trudno powiedzieć, na ile stacja pogodowa za 90 zł może mieć coś wspólnego z kosmicznymi standardami jakości... ;)

Stacja pogody METEO SP97

Cena: 110 zł

Stacja pogody METEO SP97 przypomina ramkę z kolorowym wyświetlaczem LED, prezentującą aktualne dane pogodowe. W zestawie znajduje się bezprzewodowy czujnik o zasięgu 60 metrów, co sprawia, że stacja doskonale nadaje się do dużych domów. Urządzenie mierzy temperaturę, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne, a także posiada funkcje prognozy pogody i alarmu z drzemką. Zasilana bateryjnie i sieciowo, stacja oferuje wszechstronne funkcje monitorowania warunków atmosferycznych.

Stacja pogodowa METEO SP94

Cena: 127 zł

Stacja pogody METEO SP94 to urządzenie z bezprzewodowym pomiarem temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej. Zasięg czujnika wynosi 60 metrów, a dodatkowe funkcje obejmują budzik, datownik, zegar i ładowarkę indukcyjną. Urządzenie mierzy wilgotność powietrza w zakresie 20-95% i posiada barometr z graficznym wskaźnikiem tendencji zmian pogodowych. Zasilane bateryjnie i sieciowo, stacja jest funkcjonalna i praktyczna, oferując precyzyjne dane meteorologiczne.

źródło: technistat.com

Stacja pogody TECHNISAT Imeteo X4

Cena: ok. 143 zł

Stacja pogody TECHNISAT Imeteo X4 oferuje precyzyjne informacje o warunkach atmosferycznych dzięki czterem elementom zestawu: głównemu urządzeniu z wyświetlaczem LCD oraz trzem czujnikom (dwa zewnętrzne, jeden wewnętrzny). Zasilana bateriami, stacja może być ustawiona w dowolnym miejscu, a funkcje budzika i drzemki zwiększają jej praktyczność. Stacja mierzy temperaturę i wilgotność, prognozuje pogodę i posiada alarm oblodzeniowy.

Stacja pogodowa MANTA Windy MT0100B

Cena: ok. 160 zł

Stacja pogody MANTA Windy MT0100B dostarcza aktualne informacje o temperaturze, wilgotności i opadach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wbudowany barometr umożliwia śledzenie zmian ciśnienia atmosferycznego, a fazy księżyca będą dodatkowym atutem dla miłośników astronomii (czy innych aktywności, w jakiś sposób powiązanych z naszym naturalnym satelitą). Urządzenie pełni rolę zegara i kalendarza, z synchronizacją radiową DCF, oferując precyzyjny czas i datę. Zasilana sieciowo lub bateryjnie. Stacja ma trzy poziomy podświetlenia wyświetlacza, co pozwala dostosować jasność do preferencji użytkownika.

źródło: setti.pl

Stacja pogody SETTI+ SMS603

Cena: ok. 300 zł

Stacja pogody SETTI+ SMS603 zapewnia precyzyjny pomiar temperatury i wilgotności powietrza dzięki trzem bezprzewodowym czujnikom. Wyświetla prognozę pogody, ciśnienie, siłę wiatru oraz indeks UV, a duży, kontrastowy wyświetlacz z regulowanym poziomem jasności zapewnia łatwy odczyt danych. Dzięki modułowi Wi-Fi i Bluetooth stacja łączy się z siecią domową i innymi urządzeniami smart. Aplikacja SETTI+ umożliwia tworzenie inteligentnych zdarzeń i zdalne zarządzanie. Zasilana przewodowo, stacja przechowuje dane z ostatnich 12 miesięcy.

Stacja pogodowa Sencor SWS 9300

Cena: ok. 440 zł

Stacja pogodowa Sencor SWS 9300 wyposażona jest w bezprzewodowy czujnik 5 w 1 oraz kolorowy wyświetlacz o przekątnej 5,4 cala. Stacja mierzy temperaturę, ciśnienie barometryczne oraz punkt rosy, a jej bezprzewodowy czujnik oferuje łapacz deszczu, anemometr, łopatkę wiatrową, czujnik temperatury i wilgotności. Urządzenie pamięta dane meteorologiczne w określonym zakresie czasu, oferując alarmy ostrzegające o ekstremalnych wartościach. Stacja przelicza dane o ciśnieniu, oferując prognozę pogody i ostrzeżenia burzowe, a wbudowany zegar atomowy zapewnia dokładny czas.

Stacja pogodowa GoGEN ME3900

Cena: ok. 650 zł

Stacja pogodowa GoGEN ME3900 wyróżnia się szerokim zakresem funkcji i kolorowym wyświetlaczem LCD. Wyposażona w czujnik zewnętrzny, dostarcza informacji o opadach, prędkości i kierunku wiatru, indeksie UV i natężeniu światła słonecznego. Monitoruje temperaturę i wilgotność wewnętrzną i zewnętrzną, a funkcja Wind Chill pomaga uniknąć sytuacji, gdy niespodziewanie robi się nam zimno. Stacja łączy się z siecią WiFi, umożliwiając wyświetlanie danych w aplikacji mobilnej i pobieranie prognoz pogodowych. Dodatkowe funkcje obejmują alarmy, datę, fazy księżyca i możliwość kalibracji pomiarów.

Stacja pogodowa NETATMO NWS01

Cena: ok. 890 zł

Stacja pogodowa NETATMO monitoruje warunki atmosferyczne i jakość powietrza na smartfonie. Moduł zewnętrzny dostarcza dane o temperaturze, wilgotności, jakości powietrza, ciśnieniu barometrycznym i prognozie pogody. Moduł wewnętrzny mierzy komfort w pomieszczeniach, ostrzegając o konieczności wietrzenia. Czujnik CO2 monitoruje zanieczyszczenia, a aplikacja Netatmo umożliwia analizę danych w czasie rzeczywistym. Integracja z Alexą ułatwia sprawdzanie pogody. Stacja charakteryzuje się eleganckim designem i solidną obudową wykonaną z aluminium.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne.