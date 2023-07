Chromebooki Acer w promocji: cashback i plecak gratis

Jedną z największych zalet Chromebooków jest ich niska cena. Co jeśli połączymy ją z ciekawą promocją? Otrzymamy komputery, które wręcz brylują w aspekcie opłacalności. Właśnie tak, jak w promocji przygotowanej przez markę Acer. Oto co można zyskać dzięki niej.

Promocja na Chromebooki Acer: zwrot gotówki i upominek

Kupując jeden z objętych promocją Chromebooków Acer można otrzymać zwrot gotówki w wysokości 400 złotych. Po spełnieniu warunków promocji uczestnik otrzyma również praktyczny plecak Predator Urban Backpack o wartości 99 złotych. Plecak ten jest przystosowany do przenoszenia laptopów o wielkości ekranu do 15,6".

Jakie komputery znalazły się na liście objętych promocją? Praktycznie wszystkie najpopularniejsze Chromebooki tego producenta. Oto lista modeli:

Acer Chromebook 311,

Acer Chromebook Spin 311,

Acer Chromebook 314,

Acer Chromebook Spin 314,

Acer Chromebook 315,

Acer Chromebook 317,

Acer Chromebook Spin 513,

Acer Chromebook 514,

Acer Chromebook Spin 514,

Acer Chromebook 515,

Acer Chromebook 516,

Acer Chromebook Spin 713.

Przykładowe Chromebooki Acer dostępne w promocji

Jak spełnić warunki promocji?

By otrzymać cashback i plecak należy dokonać zakupu jednego z wymienionych wyżej Chromebooków w sklepie biorącym udział w promocji. Są to najpopularniejsze sklepy z elektroniką w Polsce: Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom.pl. Promocją objęte są Chromebooki zakupione w dniach od 16 czerwca 2023 roku do 31 lipca 2o23 roku.

Właśnie taki plecak można otrzymać biorąc udział w promocji Acer

Otrzymany dowód kupna należy zarejestrować na tej stronie internetowej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. Przelew na konto oraz przesyłka z plecakiem trafią do uczestnika promocji w ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Szczegółowe warunki promocji wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Acer.