Tęskniliście za Need for Speed? Nowa odsłona o podtytule Unbound pojawi się jeszcze w tym roku!

Kultowa seria gier wyścigowych powraca

Jedna z najbardziej znanych i lubianych serii gier wyścigowych powróci - i na ten moment wcale nie trzeba będzie długo czekać! Electronic Arts oficjalnie zapowiedziało Need for Speed Unbound, zdradzając przy okazji mnóstwo ciekawych szczegółów.

Źródło: Electronic Arts

Takiej grafiki w NFS jeszcze nie widzieliście. Unbound będzie garściami czerpało z… anime

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy przy oglądaniu zwiastuna, jest oprawa wizualna. Need for Speed: Unbound nie będzie stawiało bowiem na realistyczną grafikę, jak to marka robiła w ostatnich latach - seria, którą wydaje EA, obierze tym razem całkowicie inny kierunek.

Całość ma bardzo komiksowy styl, lecz kolorystyka i przede wszystkim sam wygląd postaci do złudzenia przypomina dzieła japońskiej popkultury. Stylistyki anime, komiksowego dymu z opon i neonowych akcentów w samochodach raczej niewielu się spodziewało - lecz trzeba przyznać, że chociaż całość wygląda niestandardowo, to prezentuje się naprawdę dobrze!

Need for Speed: Unbound - data premiery. W grę zagramy jeszcze w tym roku!

Patrząc na zwiastun zapowiadający grę, można spokojnie zakładać, że będziemy mieli do czynienia z szaloną arcade’ówką - to oczywiście nic pewnego, chociaż takie rozwiązanie z pewnością zadowoli sporą grupę fanów. NFS od zawsze daleko do symulatorów, a nawet i do simcade’ów - nie ma sensu więc tego zmieniać.

Źródło: Electronic Arts

Kiedy będziemy mogli sprawdzić, jak Unbound wypada w praktyce? Premiera została wyznaczona na 2 grudnia bieżącego roku. Produkcja pojawi się na komputerach osobistych z systemem Windows oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Czekacie na nową odsłonę NFS, która bez dwóch zdań będzie jedyna w swoim rodzaju?

Źródło: YouTube @Need for Speed

Obrazek wyróżniający: Electronic Arts