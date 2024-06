Kamerka Nextbase iQ zdobyła uznanie magazynu Billboard, który nazwał ją "najlepszym, nowym systemem bezpieczeństwa pojazdów". Produkt ten otrzymał również wyróżnienie od magazynu TIME w kategorii "najlepsza innowacja"

Na całym świecie popyt na Nextbase iQ przekroczył nasze prognozy. Jesteśmy bardzo podekscytowani wejściem w kolejną fazę, wprowadzając iQ w Europie, na terytorium, na którym w ciągu ostatnich pięciu lat wykazaliśmy dominujący udział w rynku dzięki naszym kamerom samochodowym serii 2.

– mówi Richard Browning, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Nextbase.

Na polskim rynku dostępne będą trzy wersje Nextbase iQ, różniące się rozdzielczością nagrywania: 1K (1080p), 2K (1440p) i 4K. Wszystkie modele wyposażone są w dodatkową kamerę kabinową do rejestrowania wnętrza pojazdu. Opcjonalnie można dokupić kamerę rejestrującą widok za pojazdem (1440p). Kluczowe funkcje Nextbase iQ obejmują GPS, lepszą widoczność w nocy dzięki wykorzystaniu podczerwieni. Dostępne jest też sterowanie głosowe wspierane przez Picovoice.

Nowe kamerki do samochodów już w Polsce. Oto Nextbase iQ

Dodatkowo, urządzenie oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak:

Zdalny podgląd na żywo: Umożliwia monitorowanie sytuacji w pojeździe i wokół niego poprzez aplikację Nextbase iQ. SmartSense Parking: Dzięki radarowej technologii ostrzega o zagrożeniach w pobliżu pojazdu, takich jak obecność osób. Tryb Stróża: Informuje właściciela o nieprawidłowościach w prowadzeniu pojazdu przez inną osobę, np. o przekroczeniu prędkości. Sterowanie głosowe Picovoice: Pozwala na obsługę funkcji kamery bez użycia rąk, także w języku polskim. Tryb świadka: W sytuacjach awaryjnych przesyła obraz z kamery do chmury oraz kontaktowej osoby, umożliwiając oglądanie wideo na żywo. Emergency SOS: Automatycznie wysyła lokalizację i szczegóły zdarzenia do służb ratunkowych w razie poważnego wypadku.

Montaż kamery Nextbase iQ w samochodzie jest prosty i bezpieczny. A to za sprawą okablowania do złącza OBD. Alternatywnie można użyć zestawu przewodów do podłączenia przez skrzynkę bezpieczników. Wszystkie modele wyposażone są w kartę SD Nextbase 64 GB, z możliwością rozszerzenia do 256 GB.

Nextbase oferuje elastyczne plany subskrypcji dla modeli serii iQ, zaczynając od bezpłatnego planu Solo. Plany Protect (29 zł/miesiąc) i Protect Plus (39 zł/miesiąc) oferują inteligentne funkcje wymagające łączności 4G. Istnieje również możliwość wyboru planu rocznego ze zniżką. Od 1 maja do 31 lipca klienci kupujący Nextbase iQ mogą skorzystać z bezpłatnej, trzymiesięcznej subskrypcji próbnej.

W Polsce, kamerki Nextbase iQ dostępne będą w następujących konfiguracjach i cenach: