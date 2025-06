Huragan zbliża się do wybrzeża: to gigantyczny, wściekły potwór. Niszczycielską siłę widać już na radarach – miasta są ewakuowane, ludzie biegną w panice, gospodarki lokalne przygotowują się na wielomiliardowe straty. W tym samym momencie, setki kilometrów dalej, kilka samolotów rozpyla w atmosferze niemal niewidoczne drobinki aerozolu, które redukują go do rozmiaru znośnej burzy. A jednak się udało. Dobytek jest bezpieczny, ludzie są bezpieczni.

