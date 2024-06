Kiedy ruszą dopłaty do używanych elektryków? Optymistyczne wieści z NFOŚiGW

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypowiedziała się w temacie możliwej daty startu programu dopłat do używanych samochodów elektrycznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stanie się to jeszcze w tym roku.

Obecny program rządowych dopłat do samochodów elektrycznych zmierza ku końcowi. Nie oznacza to jednak, że nabywcy elektryków zostaną pozbawieni wsparcia ze strony państwa. Już wkrótce wystartować ma zupełnie nowy program, ze znacznie większym budżetem. Co bardzo istotne, dopłatami zostaną objęte nie tylko fabrycznie nowe samochody, ale również pojazdy używane. Co już teraz wiadomo o nowym programie? Wielu ciekawych informacji można dowiedzieć się z wywiadu udzielonego PAP przez prezes NFOŚiGW Dorotę Zawadzką-Stępniak.

Nowy program dopłat do samochodów elektrycznych jeszcze w tym roku

Jak informuje prezes NFOŚiGW, trwa oczekiwanie na to, aż Komisja Europejska zaakceptuje rewizję polskiego Krajowego Programu Odbudowy. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest w lipcu. W praktyce oznacza to, że nowe dopłaty do elektryków mogłyby ruszyć już jesienią 2024 roku. Podobnie jak w przypadku obecnego programu dopłat, na pomoc w sfinansowaniu samochodu mogliby liczyć klienci, którzy zdecydują się na transakcję gotówkową, leasing bądź wynajem długoterminowy.

Istotną nowością, jak już wspomnieliśmy, jest możliwość uzyskania dopłaty do używanego samochodu elektrycznego. Na jakich konkretnie zasadach? Tego jeszcze nie wiemy. Zależy to m.in. od wyniku konsultacji z rynkiem.

Jaki używany samochód elektryczny będzie można kupić na dotację?

Choć na ten moment to jedynie założenia, wiemy już orientacyjnie, o jakich kwotach mowa i jakie samochody będą kwalifikować się do rządowej dotacji. Używany samochód nie będzie mógł być starszy niż cztery lata, a maksymalna opłata wstępna wymagana do jego nabycia to 150 tysięcy złotych. Wysokość dotacji do zakupu używanego samochodu elektrycznego dla osoby fizycznej nie przekroczy 40 tysięcy złotych.

Nowy program dopłat do samochodów elektrycznych, zgodnie z rewizją KPO, będzie wart 1,6 miliarda złotych. Dla porównania wartość programu Mój Elektryk to 900 milionów złotych. Można zatem liczyć na to, że z nowego programu skorzysta większa ilość zainteresowanych, niż obecnie.

Źródło: Bankier.pl