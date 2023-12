Nie tylko duzi operatorzy. Lokalny operator ze światłowodami 2 Gb/s!

Branżowy serwis TELKO.in poinformował dziś o premierze w ofercie NaszaSiec.Net światłowodów z limitem prędkości 2 Gb/s. Do tej pory w ofertach ogólnopolskich operatorów prędkość taka pojawiła się w Orange i Netia, z kolei w Play maksymalna prędkość to już 5 Gb/s.



W Orange dla nowych klientów taki abonament na światłowody kosztuje 100 zł (pół roku za darmo).



W Netia - 100 zł miesięcznie (trzy miesiące za darmo).



Światłowody NaszaSiec.Net w Krakowie

A w Play limit 5 Gb/s to wydatek rzędu 120 zł miesięcznie (dwa miesiące za darmo).

Skoro to lokalny operator z Krakowa i okolic, na wstępie polecam zapoznać się ze szczegółową mapką jego zasięgu, znajdziecie ją pod tym linkiem.



W ofercie światłowodów dla budynków wielorodzinnych, operator ten ma cztery pakiety z limitem prędkości do 400 Mb/s, 700 Mb/s, 1 Gb/s i wspomnianą nowa prędkością do 2 Gb/s, w cenie odpowiednio 49,90 zł, 59,90 zł, 79,90 zł i 99,90 zł. Tak więc można powiedzieć, że to poziom cen operatorów ogólnokrajowych, jeśli wziąć pod uwagę regularne ceny bez promocji, które przecież dostępne są niemal u każdego operatora, zwłaszcza w tym okresie.



Z kolei dla domów jednorodzinnych, również mamy cztery pakiety, ale zaczynają się od limitu prędkości 150 Mb/s, a kończą na 1 Gb/s - w cenach 69,90 zł za 150 Mb/s, 89,90 zł za 400 Mb/s, 99,90 zł za 700 Mb/s oraz 119,90 za 1 Gb/s. Nie zapłacimy tu jednak za przyłączenie światłowodów (tylko przy instalacji napowietrznej, a więc zapewne kable ciągnięte słupami energetycznymi) ani za aktywację.



W ofercie NaszaSiec.Net są jeszcze abonamenty z telewizją i telefonem stacjonarnym, ale pominiemy je tu, bo nikt nie bierze takich ofert pojedynczo, tylko w pakiecie ze światłowodami - co jest wtedy tańsze. Operator ten jednak ustala ceny takich pakietów indywidualnie, po kontakcie danego klienta przez formularz z określeniem swojej lokalizacji.

Moją uwagę zwróciła jednak jeszcze oferta na abonament komórkowy. Usługa świadczona na nadajnikach Play, z wyjątkowym "lejkiem". W ofercie dostępnych jest aż pięć abonamentów - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na pełnej, dostępnej prędkości na poziomie 2 GB, 10 GB, 25 GB, 100 GB oraz 200 GB, w cenie odpowiednio 19,90 zł, 29,90 zł, 34,90 zł, 54,90 zł oraz 64,90 zł miesięcznie.



Co po osiągnięciu limitu w każdym z tych planów? Otóż internet zwalnia do 2 Mb/s, co w zasadzie pozwala na korzystanie nadal w miarę komfortowo z internetu w smartfonie, nawet przy odtwarzaniu filmów na YouTube. Do tego w każdym pakiecie mamy dostęp do 5G, WiFi Calling, VoLTE, HD Voice oraz możemy skorzystać z wirtualnych kart eSIM.

Powiem tak, rewelacji nie ma jeśli chodzi o ceny, ale takie drobne detale, jak firma blisko klienta, brak opłat na start - za instalacje czy router czy choćby ten nielimitowany "lejek" 2 Mb/s, mogą sprawić, że dla wielu klientów to zrobi różnicę i oferta ta będzie atrakcyjniejsza niż ta od ogólnopolskich operatorów.

Stock Image from Depositphotos.