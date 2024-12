NASA wyśle kolejny helikopter na Marsa. Wiemy jak wygląda

Czy można latać w rzadkiej atmosferze Marsa? Jak najbardziej! Ingenuity, pierwszy pojazd zdolny do lotu na innej planecie, osiągnął swój historyczny sukces w kwietniu 2021 roku, kiedy uniósł się kilka metrów nad powierzchnią Marsa. Misja ta, zapoczątkowana jako demonstracja technologii, udowodniła, że loty w cienkiej marsjańskiej atmosferze są możliwe. Od tego czasu Ingenuity wykonał łącznie 72 loty, dostarczając cennych danych i pomagając wytyczać trasy dla łazika Perseverance.

Aktualnie NASA przygotowuje się do wprowadzenia nowego pojazdu latającego na Marsie – Mars Choppera, który ma być znacznie bardziej zaawansowanym następcą helikoptera Ingenuity. Dzięki tej innowacji, naukowcy będą mogli badać trudno dostępne obszary Czerwonej Planety w jeszcze większym zakresie.

NASA wyśle na Marsa nowy wiropłat

Mars Chopper, będący obecnie na etapie koncepcyjnym, ma być znacznie bardziej wszechstronny niż jego poprzednik. Pojazd będzie miał rozmiary porównywalne do dużego samochodu i zostanie wyposażony w sześć wirników, z których każdy posiada sześć łopat. Dzięki temu będzie w stanie unieść ładunki naukowe o masie do 5 kilogramów i przemieszczać się na dystans do 3 kilometrów w trakcie jednego marsjańskiego dnia. Chociaż nadal pozostaje on w fazie koncepcyjnej, JPL już zdradziło, jak będzie wyglądać.

NASA/JPL-Caltech

Projekt jest wynikiem współpracy NASA Jet Propulsion Laboratory, Ames Research Center oraz firmy AeroVironment Inc. Chopper został zaprojektowany tak, aby mógł wykonywać zadania, które wykraczają poza możliwości tradycyjnych łazików. Obejmują one szczegółowe badania dużych obszarów terenu, analizę geologiczną oraz mapowanie powierzchni.

Loty na Marsie są wyjątkowo trudne z uwagi na cienką atmosferę, której gęstość wynosi mniej niż 1% atmosfery Ziemi. To oznacza, że wirniki muszą generować znacznie większą siłę nośną. Dodatkowo drobny pył unoszący się na powierzchni Marsa stanowi zagrożenie dla delikatnych mechanizmów pojazdu. Mars Chopper ma być jednak odpowiednio zabezpieczony przed tymi wyzwaniami, co czyni go potencjalnym przełomem w eksploracji nie tylko Marsa, ale również innych planet z atmosferą zdolną do wspierania lotów.