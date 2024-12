Czy to możliwe, że ludzki mózg codziennie toczy wewnętrzną walkę o to, by uczyć i zapamiętywać? Wyniki badania naukowców z Uniwersytetu w Tel Awiwie rzuciły na tapet tajemnice mechanizmów uczenia się i ujawniły, że dwa podstawowe systemy – warunkowanie klasyczne i operacyjne – "rywalizują" ze sobą o dominację w naszym umyśle. Co to oznacza dla nas i jak możemy to wykorzystać?

