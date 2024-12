W 2024 roku działo się na Księżycu. Oto najważniejsze odkrycia

Księżyc od zawsze znajduje się w kręgu zainteresowań naukowców. Jest to zarazem najbliższe nam ciało niebieskie oraz jedyny naturalny satelita Ziemi. W dodatku najważniejsze cele największych agencji kosmicznych aktualnie dotyczą Księżyca. NASA i Chiny planują powrót człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu, a w finale nawet budowę specjalnych stacji badawczych na Księżycu. Spore ambicje kosmiczne przejawia również stosunkowo świeży gracz, czyli Indie.

To wszystko podsyca jedynie zainteresowanie naukowców Księżycem. W 2024 roku przeprowadzono wiele symulacji, badań i analiz, które mogły nam dostarczyć dodatkowej wiedzy o naszym jedynym naturalnym satelicie.

Księżyc starszy niż sądzono

Badania opublikowane w czasopiśmie Nature przez zespół pod kierownictwem Francisa Nimmo z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz wykazały, że Księżyc może być starszy, niż dotychczas przypuszczano. Według nowych ustaleń powstał on około 4,51 miliarda lat temu, co oznacza, że jest o ponad 100 milionów lat starszy od wcześniejszych szacunków. Ta rewizja wieku jest wynikiem analizy minerałów, takich jak cyrkon, oraz obserwacji procesów związanych z ogrzewaniem pływowym, które mogły zniekształcić pierwotną strukturę Księżyca.

Miniksiężyce Ziemi: chwilowi towarzysze

Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi, ale czy aby na pewno? W 2024 roku dołączył do niego tymczasowo kolejny "miniksiężyc". Od 29 września do 25 listopada 2024 roku Ziemia miała dwóch naturalnych satelitów. Oprócz Księżyca, wokół naszej planety krążyła asteroida 2024 PT5 o średnicy około 10 metrów, określana jako "miniksiężyc". Zjawisko to jest rzadkie i wynika z przechwycenia przez grawitację Ziemi obiektów z grupy NEO (Near-Earth Objects).

Zaprezentowano prototyp pojazdu, którym być może będą poruszać się astronauci po Księżycu.

Kolejnym istotnym odkryciem były wyniki symulacji, które wyjaśniły zagadkę nietypowego rozkładu bogatych w tytan skał na Księżycu. Według badaczy, w początkowej fazie istnienia Księżyca gęste minerały, takie jak ilmenit, przemieszczały się z głębszych warstw na powierzchnię na skutek uderzeń meteorytów, a następnie zapadały się z powrotem w głąb. Proces ten, określany jako „kaskada płyt”, tłumaczy obecność bogatych w tytan skał na półkuli zwróconej w stronę Ziemi.

Chińskie odkrycia dotyczące Księżyca